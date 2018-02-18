Церемония закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане пройдет 25 февраля. Вернут ли национальный флаг команде олимпийских атлетов из России «Ответ на этот вопрос мы получим 24 февраля», - сообщил глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

От этого зависит, смогут ли российские спортсмены пройти под национальным флагом хотя бы на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. «Мы готовы к любому развитию событий, это же касается и формы. При необходимости все прибудет вовремя», - подчеркнул Поздняков.

Это произойдет в том случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) признает выполненными все свои требования и снимет отстранение с Олимпийского комитета России (ОКР). Напомним, 5 декабря 2017 года МОК объявил, что членство ОКР приостановлено из-за нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил на Играх в Сочи-2014.

Именно по этой причине российская делегация выступает в Пхенчхане под нейтральным флагом, и на бело-серой форме нашей команды отсутствует национальная символика и герб ОКР. Помимо этого, МОК самостоятельно выбирал спортсменов, допущенных к Играм в статусе олимпийских атлетов из России, а некоторых наших спортивных лидеров попросту «из-за ошибки забыл» пригласить на Олимпиаду.