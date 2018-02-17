Сборная России разгромила хоккеистов США на Олимпиаде

Российские хоккеисты одержали победу над командой США в третьем матче группового этапа олимпийского турнира в Пхенчхане. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян.

В составе победителей по дублю оформили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук. Сборная ОАР заняла первое место в группе В, набрав шесть очков.

На трибунах арены был "замечен" глава российского государства Владимир Путин. Правда, это было лишь его изображение, с которым весело фотографировались болельщики из США.









Фото:twitter.com/khripun1

Теперь сборная России по хоккею сыграет в четвертьфинале. Однако соперник российских хоккеистов пока неизвестен.