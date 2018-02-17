Сборная России разгромила хоккеистов США на Олимпиаде
17 февраля 2018, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]
Российские хоккеисты одержали победу над командой США в третьем матче группового этапа олимпийского турнира в Пхенчхане. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян.
В составе победителей по дублю оформили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук. Сборная ОАР заняла первое место в группе В, набрав шесть очков.
На трибунах арены был "замечен" глава российского государства Владимир Путин. Правда, это было лишь его изображение, с которым весело фотографировались болельщики из США.
Фото:twitter.com/khripun1
Теперь сборная России по хоккею сыграет в четвертьфинале. Однако соперник российских хоккеистов пока неизвестен.
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