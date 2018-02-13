Хоккеист Борис Михайлов рассказал о планах российской сборной на ОИ-2018

Мужская сборная России по хоккею может стать однозначным фаворитом Олимпийских Игр в Пхенчхане. Ранее такое заявление сделал вратарь олимпийской сборной США по хоккею Райан Запольски, а также главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, заслуженного мастера спорта Бориса Михайлова, команда из России готова бороться за золотые медали. По подбору игроков, по составу, это отличная команда. У них стоит задача завоевать золото, и они сами этого хотят, передает НСН слова эксперта.

Однако Михайлов отметил, что за золото готовы бороться и другие команды, в том числе сборные Финляндии, Швеции, Канады, Америки, Словакии и Чехии. Для России это уникальный случай доказать, что наши хоккеисты сильнейшие.