Фигуристка Евгения Медведева на Олимпиаде побила собственный мировой рекорд

Выступление россиянки Евгении Медведевой с короткой программой на Олимпийских играх в Пхёнчхане было оценено судьями на рекордные 81,06 балла. Таким образом, российская спортсменка обновила свой собственный мировой рекорд в 80,85 балла, ранее установленный ею весной 2017 года на командном чемпионате мира в Токио.

Блистательное выступление Евгении Медведевой позволило российской олимпийской команде подняться на второе место по итогам коротких программ. Второе место на пьедестале почета заняла Каролина Костнер (Италия), третье – Кейтлин Осмонд (Канада). Лидирует в командном турнире Канада (45 очков), российская команда на втором месте с 39 очками, и замыкает тройку США (36 очков).

Это первая Олимпиада в карьере 18-летней фигуристки, двукратной чемпионки мира и Европы, обладательницы еще двух мировых рекордов (160,46 в произвольной программе и 241,31 по сумме двух программ) Евгении Медведевой. Как заявила спортсменка в эфире программы «Все на матч», сама бы она оценила собственное рекордное выступление «на четыре или даже ниже, потому что знаю, как могу кататься на тренировках и знаю, что могу быть более уверенной в себе».

В произвольной программе командного турнира Евгению Медведеву заменит другая фигуристка – Алина Загитова, а в состязаниях спортивных пар нашу страну будут представлять Наталья Забияко и Александр Энберт. Соревнования в олимпийском командном турнире завершатся 12 февраля.