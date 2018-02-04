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Знаменосца для команды олимпийских атлетов из России назначит оргкомитет Игр

4 февраля 2018, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

Знаменосца для команды олимпийских атлетов из России назначит оргкомитет Игр
фото: pixabay.com

Российские олимпийцы из-за отстранения Олимпийского комитета России не смогут выступить на зимних Олимпийских Играх-2018 в Южной Корее под национальным флагом.

По последним данным, флаг Международного олимпийского комитета (МОК), под которым команда олимпийских атлетов из России пройдет на церемонии открытия Игр в Пхёнчхане, понесет волонтер. Руководитель делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков рассказал, что знаменосца назначит оргкомитет Олимпиады.

На данный момент в состав российской делегации на Игры входят 168 спортсменов.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Олимпиады состоится 9 февраля.

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