МОК требует реформировать суд, отменивший дисквалификацию российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что структура спортивного арбитража в Лозанне нуждается в срочном внутреннем реформировании. Причина, по которой МОК вознамерился взяться за судебное переустройство очевидна – решение об отмене пожизненной дисквалификации для 28 российских спортсменов.

Бах признал, что подобное решение суда стало для него «разочаровывающим и неожиданным». Главы МОК уверен, что это способно негативно сказаться на борьбе с допингом в мировом спорте. «Мы не можем допустить ситуацию, при которой спортсмены потеряют доверие к суду», — посетовал Бах. По мнению спортивного чиновника, арбитражный суд в Лозанне должен изменить свою структуру таким образом, чтобы решения инстанции были более качественными, пишет ТАСС.