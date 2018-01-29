"Зенит" разгромил всех своих соперников на сборах в ОАЭ

"Зенит" в рамках зимней подготовки в товарищеском матче с крупным счетом 4:1 обыграл "Гуанчжоу Эвергранд". Забитыми мячами в составе "сине-бело-голубых" отметились Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Антон Заболотный и Денис Терентьев, и на мажорной ноте завершил тренировочный сбор в ОАЭ с общим счетом 14:2.

Для того, чтобы в полной мере оценить уровень подготовки игроков "Зенита", несколько слов о спарринг-партнере наших ребят из Китая

"Гуанчжоу Эвергранд" — первый профессиональный китайский футбольный клуб, действующий чемпион страны, двукратный победитель Лиги чемпионов АФК и сильнейший клуб Азии. Клуб обладает крупнейшим бюджетом в стране и считается самым дорогим в Китае.

Сезон-2017 стал последним для лучшего тренера современности Луиса Фелипе Сколари у руля команды, которую он покинул по истечении своего 2,5-летнего контракта. За это время он сделал «Гуанчжоу» трехкратным чемпионом Китая, победителем Лиги чемпионов АФК, а также завоевал 2 Кубка и один Суперубок Китая.

Если кратко подвести итоги певого сбора, то игра команды радует: быстрый пас, открывания. Хорошо бы сохранить это и до завершающей части чемпионата России. Ну и в Лиге Европы не должны затеряться Манчини продолжает наигрывать Кузяева в защите, на острие – трио форвардов (Дриусси, Кокорин и Заболотный), Александр Кокорин – капитан команды.

Лишний раз убеждаемся, что Кузяев всерьёз бросил вызов Кокорину, в битве за звание самого крутого игрока России. И в этом споре, у Далера становится больше козырей, он растёт от матчу к матчу, а Кокорин, хоть и забивает, но даже не вышел на свой уровень 2013 года, за что и, в принципе, и получил самый большой контракт российского футболиста.

Что касается команды, то всё нормально, но оборону бы нашу напрячь не мешало бы, а то так и проспят все сборы без нагрузки.