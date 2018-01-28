Тренер «Арсенала» Миодраг Божович уже придумал задачи для Артёма Дзюбы

Тренер тульского футбольного клуба «Арсенал» Миодраг Божович уже придумал задачи для Артёма Дзюбы, который лишен места в основном составе питерского «Зенита». Дзюбу ждут в «Арсенале». Он дал предварительное согласие на переход. Божович уже поставил задачи перед Дзюбой на второй круг.

«Мы ждем в «Арсенале» Дзюбу и Новосельцева. Надеюсь, они присоединятся к команде на втором сборе», — сказал Божович «Спорт-Экспрессу».

«В последний раз общался с Артемом дней 10 назад. Видимо, он еще чего-то ждал, не могу точно сказать что или кого. Но он мне сказал: «Если у меня там не получится, я к вам приеду», — пояснил наставник тульской команды.

Божович хотел бы, чтобы Дзюба вместе с Лукой Джорджевичем забил за вторую часть чемпионата 10 голов на двоих.

Дзюба потерял место в основе «Зенита» после прихода нового главного тренера Роберто Манчини и объявил, что хотел бы сменить клуб еще до чемпионата мира, который пройдет в России.