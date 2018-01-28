Российский лыжник умер во время гонки за несколько километров до финиша

Лыжник из России Андрей Шамшурин умер во время гонок на чемпионате мира среди ветеранов в американской Миннесоте. 54-летний мужчина упал за несколько километров до финиша.

О причине смерти пока неизвестно. Сейчас криминалисты и следователи проводят проверку. Тело мужчины предстоит перевезти на родину, пишет «Лыжный спорт».

Чемпионат ветеранов-лыжников Masters World Cup 2018 предусматривает гонки спортсменов старше 30 лет. Он проходил в США с 19 по 26 января.