Российский лыжник умер во время гонки за несколько километров до финиша
28 января 2018, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
Лыжник из России Андрей Шамшурин умер во время гонок на чемпионате мира среди ветеранов в американской Миннесоте. 54-летний мужчина упал за несколько километров до финиша.
О причине смерти пока неизвестно. Сейчас криминалисты и следователи проводят проверку. Тело мужчины предстоит перевезти на родину, пишет «Лыжный спорт».
Чемпионат ветеранов-лыжников Masters World Cup 2018 предусматривает гонки спортсменов старше 30 лет. Он проходил в США с 19 по 26 января.
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