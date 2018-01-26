МОК для российских спортсменов придумал правила поведения на Олимпиаде -2018

МОК придумал для российских спортсменов и членов российской делегации специальные правила поведения на Олимпиаде-2018. Об этом сообщают в пресс-службе МОК.

Российские спортсмены, которые будут выступать под олимпийским флагом, должны подписать декларацию, которая предполагает отлучение от Игр-2018 за нарушение правил МОК. Также в правилах сказано, что помимо немедленного исключения из состава делегации, к спортсмену могут быть применены и дополнительные санкции.

Кроме того, будет создана рабочая группа для отслеживания соблюдения условий выступления олимпийских атлетов из России на Играх-2018, во главе с заместителем генерального директора Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом, пишет ТАСС.