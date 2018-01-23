МОК прокомментировал отсутствие российских спортсменов в списке участников ОИ

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что отсутствие российских спортсменов в списке приглашенных для участия в Олимпиаде-2018 не обязательно означает, что они уличены в нарушении антидопинговых правил. Бестемьянова высказалась о решении МОК в отношении фигуриста Ивана Букина

МОК сделал это заявление со ссылкой на руководителя Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, сообщает ТАСС.

Ранее сегодня первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду в Южную Корею ведущих российских спортсменов. В списке приглашенных нет указаны олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

Сборная России по шорт-треку сегодня провела собрание команды, на котором спортсменам рассказали, кого МОК не допустил до Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, передает "Матч ТВ".

В списке шорт-трека у мужчин остались: Семен Елистратов, Павел Ситников и Александр Шульгинов. У девушек дисквалифицированы Евгения Захарова и Татьяна Бородулина. Ан, услышав, что он отстранен, ушел с собрания.