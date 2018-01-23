Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "удручающей новостью" информацию о возможном недопуске "чистых" российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Южную Корею.

Сегодня появилась информация о списке Международного олимпийского комитета (МОК), в который включены недопущенный до участия в Играх российские спортсмены. МОК не выдал приглашений на Олимпиаду самым титулованным спортсменам: биатлонисту Антону Шипулину и лыжнику Сергею Устюгову, конькобежцу Виктору Ану.

Российские хоккеисты Антон Белов, Михаил Науменков, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин оказались среди спортсменов, которые не получили приглашений от МОК.

Родственники фигуриста Ивана Букины шокированы решением МОК не выдать ему приглашение. Букин ранее вообще не выступал на Играх.

"Мы видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что ситуация будет проясняться.