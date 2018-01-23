Бестемьянова высказалась о решении МОК в отношении фигуриста Ивана Букина

Знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о решении МОК не выдавать разрешение на участие в Олимпиаде-2018 фигуристу Ивану Букина. МОК не выдал приглашений на Олимпиаду четверым хоккеистам из сборной России

Наталья Бестемьянова вместе с отцом Ивана Андреем Букиным завоевала золотые медали Олимпиады-1988 в Калгари.

По словам Бестемьяновой, семья Ивана шокирована известнием о решении Международного олимпийского комитета не выдавать спортсмену приглашения на Игры в Пхёнчхане (Южная Корея), сообщает ТАСС.

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ранее сегодня сообщил, что МОК на данный момент решил не приглашать на зимнюю Олимпиаду-2018 нескольких ведущих российских спортсменов, в том числе олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) позднее информировала, что Ксения Столбова (парное катание) и Иван Букин (танцы на льду) также не получили приглашения на Игры.

Напомним, Иван Букин в паре с Александрой Степановой на днях завоевали "бронзу" на чемпионате Европы в Москве.

Наталья Бестемьянова возмущена: "Людей "отцепили" от главного старта в жизни, они оказались совершенно беззащитны за две недели до Игр, времени нет ни на апелляции, ни на суды". По ее словам, она говорила сейчас с мамой Ивана, семья просто в шоке. Букины были уверены, что "Ваня никогда не был замешан ни в одной истории с допингом, что он спокойно готовится к Играм".

"Самое отвратительное в этом то, что МОК отцепляет людей, не объясняя причин... Они выбивают сильных, действуя так, чтобы мы все возмутились, а сборная не поехала на Олимпиаду?", - говорит олимпийская чемпионка.