На Олимпиаде-2018 КНДР и Южная Корея выступят под единым флагом

В Лозанне состоялась четырёхсторонняя встреча по вопросу участия спортсменов из КНДР на Олимпийских играх в Пхёнчхане, подписана декларация о выступлении спортсменов из КНДР на Олимпиаде-2018 в единой команде с Южной Кореей.

Общая численность делегации КНДР на предстоящей Олимпиаде составит 46 человек (из них 22 спортсмена), а также 21 представитель СМИ, передает ТАСС.

Гимном единой сборной станет корейская народная песня «Ариран». Томас Бах, президент МОК уверен, что Олимпиада в Пхёнчхане откроет дорогу для мирного диалога на Корейском полуострове.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.