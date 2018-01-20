Теперь и Норвегия призывает ФИФА отстранить российскую сборную от соревнований

Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен заявил, что Международная федерация футбола должна быстрее закончить расследования в отношении российских футболистов и, если это необходимо, отстранить команду от участия в международных соревнованиях.

Функционер сказал, что поскольку футбол в России «является частью контролируемой правительством допинговой системы, то это исключение стоит рассматривать так же, как и для других видов спорта». По его мнению, ФИФА должна как можно быстрее выяснить, замешаны ли игроки сборной России в допинговом скандале и употребляли ли они запрещенные препараты, пишет газета «Спорт-экспресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В последнее время все чаще звучат призывы отстранить национальную команду от участия в мундиале или лишить Россию права на проведение ЧМ-2018.