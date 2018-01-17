Почему отец главного тренера сборной Уэльса стыдится знаменитого сына

Отец главного тренера сборной Уэльса по футболу, бывшего полузащитника команды «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггзы Дэнни Уилсон стыдится своего знаменитого сына. Райан увел жену у своего младшего брата Родри. И из-за этого переживает вся семья.

Бывший футболист встречался с женой родного брата в течение восьми лет. В итоге Родри расстался со своей супругой. По словам отца братьев, один из которых знаменитый футболист, он должен быть самым гордым отцом в мире, счастливым из-за достижений сына. А он стыдится старшего сына.

«Я даже не могу заставить себя называть его имя», - цитирует The Sun Гиггза. Он называет родного человека не по имени, а «экс-футболист». По мнению главы семейства, старший сын «должен был прикрывать спину брата, а не вонзать в нее нож, ведь он старший брат». «Он обманывал его, ему не хватило мужества извиниться за обман», - подчеркнул мужчина.

«Он решил поставить свои желания на первое место. Все, о чем он заботится, – это его телевизионная карьера и открытие шикарных отелей в Манчестере», - говорит Дэнни Уилсон.

Он и вся семья выключают телевизор, когда видят там Райана Гиггзы. Отец Гиггзы считает, что этот «плохо пахнущий» человек не подходит для работы в сборной Уэльса.

«Тренер национальной команды – это человек, которого уважают в обществе. Он мой сын, и я начинаю плакать, когда я говорю, что моя семья не уважает его и не следит за ним», - признался мужчина.