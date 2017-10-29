Футболисты "Локомотива" обыграли петербуржский "Зенит" со счетом 3:0. Матч 15-го тура чемпионата России по футболу между московскими железнодорожниками и питерцами состоялся в Петербурге.

Отличился 33-летний перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан. Он забил два гола. На 58 минуте Фарфан открыл счет, на 69 - забил в ворота "Зенита" второй мяч. Он помог забить и третий гол. На 77 минуте Фарфан передал мяч Алексею Миранчуку. И результат 3:0 в пользу "Локомотива".

По итогам этой игры ФК "Локомотив" набрал 32 очка и стал лидером чемпионата РФ после первого круга. "Зенит" с 29 очками на втором месте. На третьем - ЦСКА (25 очков).