Свердловская лучница выиграла золотую медаль на Чемпионате мира
23 октября 2017, 16:53 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
Спортсменка из ЗАТО Лесной Ксения Перова завоевала золотую медаль в стрельбе из классического лука на чемпионате мира, который завершился в Мексике.
«Я очень счастлива! Наконец-то у меня получилось завоевать личную медаль чемпионата мира. Это очень важная награда для меня, моего тренера, всей сборной России и, конечно, моей семьи. Спасибо всем, кто мне помогал и поддерживал меня», — сказала Ксения Перова.
Отметим, что Ксения Перова — первая российская спортсменка, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в стрельбе из классического лука.
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