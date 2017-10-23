Свердловская лучница выиграла золотую медаль на Чемпионате мира

Спортсменка из ЗАТО Лесной Ксения Перова завоевала золотую медаль в стрельбе из классического лука на чемпионате мира, который завершился в Мексике.



«Я очень счастлива! Наконец-то у меня получилось завоевать личную медаль чемпионата мира. Это очень важная награда для меня, моего тренера, всей сборной России и, конечно, моей семьи. Спасибо всем, кто мне помогал и поддерживал меня», — сказала Ксения Перова.



Отметим, что Ксения Перова — первая российская спортсменка, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в стрельбе из классического лука.