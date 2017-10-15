Лионель Месси в третий раз станет отцом

Супруга Антонелла Рокуццо, футболиста команды "Барселона" сборной Аргентины, подтвердила догадки поклонников, что пара ожидает пополнение. В Instagram женщина написала, что теперь в их семье пять человек.

Жена аргентинца выложила фото с собой, мужем и двумя сыновьями – двухлетним Матео и четырёхлетним Тьяго.

С подругой детства Антонеллой Рокуццо футболист состоит в отношениях уже более 10 лет. Однако пара сыграла свадьбу только 30 июня текущего года.