Комментатор назвал арбитра позором российского футбола и закончил репортаж
8 октября 2017, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-аташе владимирского футбольного клуба «Торпедо» Владимир Никольский, комментировавший в прямом эфире игру команды с ивановским «Текстильщиком», эмоционально отреагировал на спорные решения судьи и отказался продолжать репортаж.
Видео с фрагментом матча, прошедшего в рамках первенства ПФЛ, опубликовано на YouTube. После того как арбитр Петр Мирошниченко 2 раза не назначил пенальти в ворота «Тестильщика», Никольский назвал судью позором российского футбола и сообщил зрителям, что дальше они будут смотреть игру без комментатора.
Ранее «Аргументы недели» писали, что главным судьей на матч футбольного чемпионата Германии впервые назначили женщину.
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