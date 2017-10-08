Комментатор назвал арбитра позором российского футбола и закончил репортаж

Пресс-аташе владимирского футбольного клуба «Торпедо» Владимир Никольский, комментировавший в прямом эфире игру команды с ивановским «Текстильщиком», эмоционально отреагировал на спорные решения судьи и отказался продолжать репортаж.

Видео с фрагментом матча, прошедшего в рамках первенства ПФЛ, опубликовано на YouTube. После того как арбитр Петр Мирошниченко 2 раза не назначил пенальти в ворота «Тестильщика», Никольский назвал судью позором российского футбола и сообщил зрителям, что дальше они будут смотреть игру без комментатора.

Ранее «Аргументы недели» писали, что главным судьей на матч футбольного чемпионата Германии впервые назначили женщину.