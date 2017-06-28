Маргарита Мамун заявила о своем желании стать тренером российской футбольной сборной.

В разговоре с журналистами олимпийская чемпионка по художественной гимнастике выразила мнение, что российским футболистам не хватает для достижения высоких результатов ряда компонентов, в том числе дисциплины. По словам Мамун, она готова оказать помощь сборной в тренировочном процессе.

Напомним, сборная России по футболу не смогла выйти в плей-офф домашнего Кубка конфедераций, проиграв два матча группового этапа из трех. Ранее «Аргументы недели» писали, что за неудачное выступление на турнире футболистов раскритиковал депутат Госдумы, вице-президент РФС Игорь Лебедев.