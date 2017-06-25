Депутат Лебедев объяснил свой призыв избить футболиста Жиркова

Слова о том, что футболисту Юрию Жиркову нужно «дать в морду», были сказаны на эмоциях. Об этом заявил Игорь Лебедев.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что депутат Государственной Думы прокомментировал провал российской футбольной сборной на Кубке конфедераций. Лебедев сказал, что партнеры по команде должны были «по-мужски» разобраться с полузащитником Жирковым, из-за которого сборная доигрывала матч с Мексикой вдесятером.

Как пояснил позже парламентарий журналистам, данное заявление было эмоциональным. При этом свое мнение о Жиркове Лебедев не поменял – по словам депутата, футболист подвел команду.