Президент Российского футбольного союза, вице-премьер РФ Виталий Мутко намерен лично встретиться с депутатом Игорем Лебедевым и обсудить его скандальное высказывание о том, что следовало бы "набить морду" футболисту Юрию Жиркову.

«Посмотрим, что он имел в виду. После встречи с Лебедевым, о которой уже договорились, будем думать, что же делать дальше», - цитирует Мутко ТАСС.

После проигрыша нашей сборной противникам из Мексики в матче группового этапа Кубка конфедераций Россия выбыла из турнира. Ответственность за проигрыш вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев возложил на Акинфеева, пропустившего два мяча в свои ворота, и Жиркова, получившего две желтые карточки.

Комментируя удаление варяга команды Юрия Жиркова, депутат призвал «по-мужски» отреагировать на то, как он подвел остальных игроков: «В раздевалке ему надо в морду дать!». Позднее Лебедев признал, что сказал это «немного на эмоциях».



