Российская сборная заняла третье место в группе и выбыла из Кубка Конфедераций после поражения от сборной Мексики (1:2). В полуфинал турнира из группы "А" вышли Португалия и Мексика. 25 июня определятся еще 2 полуфиналиста.

Одним из главных, но далеко не положительных моментов поединка, стало удаление за вторую желтую карточку нашего футболиста Юрия Жиркова, причем не игровые моменты, а неспортивное поведение.

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев очень эмоционально прокомментировал поражение команды Станислава Черчесова, заявив, что Акинфеев не может быть «вратарем номер один национальной сборной России», поскольку «два пропущенных мяча в матче с Мексикой — это два его откровенных ляпа», а опытный Жирков никак «не имел права получать две желтые карточки».

«По-мужски, в раздевалке, ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так!», - приводит жесткие слова депутата портал Чемпионат.com.

Ответственность за проигрыш команды он, судя по всему, возложил на этих двух игроков? «Один ляпы допускает, другой подставляет, а сейчас вся страна будет хаять ребят, которые реально бились. Эти два игрока испортили нам всю «малину», — заявил Лебедев.

После матча тренер сборной Станислав Черчесов записал видеообращение к болельщикам, поблагодарив их за поддержку и выразив надежду, что сборную Россию еще ждут лучшие времена.



