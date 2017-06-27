Атлет Усэйн Болт решил покинуть большой спорт

До сей поры никаких официальных сообщений о том, что известный атлет Усейн Болт покидает большой спорт, не было. 27 июня сам спортсмен сообщил поклонникам спорта, когда он завершит спортивную карьеру.

Самый быстрый человек на планете 30-летний Усейн Болт решил уйти из большого спорта, пишет «РГ».

Спортсмен решил завершить спортивную карьеру после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне (соревнования пройдут с 5 по 13 августа).

Усейн Болт признался журналистам, что он доволен своей карьерой и ценит свои победы, также как и поражения. Болт считает, что он добился всего, чего хотел и пора заканчивать.

Бегун Усэйн Болт – восемь раз становился олимпийским чемпионом (одной золотой медали Болт был лишен из-за того, что его партнер по команде в Пекине в 2008 году попался на допинге). Сам Болт намекал, что не прочь заняться футболом.