Игроки российской футбольной сборной плакали после проигранного матча с Мексикой. Об этом журналистам рассказал Виталий Мутко.

В интервью RT президент РФС поведал, что зашел в раздевалку команды, когда закончилась игра. По словам Мутко, спортсмены были сильно расстроены проигрышем, многие из них плакали. Мутко, в свою очередь, постарался подбодрить футболистов. Руководитель РФС считает, что сборная сыграла в своем последнем матче на Кубке конфедераций достойно.

Ранее «Аргументы недели» писали, что депутат Госдумы Игорь Лебедев, который является вице-президентом РФС, предложил «дать в морду» полузащитнику Юрию Жиркову, удаленному в матче с Мексикой.