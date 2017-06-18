Церемония открытия Кубка конфедераций прошла незаметно - трибуны пустовали

Церемония открытия Кубка конфедераций прошла незаметно: трибуны не ломились от зрителей, хотя на нее были приглашены более полутора тысяч артистов, среди которых Алсу, Сергей Лазарев, DJ Smash.



Все мероприятие заняло не больше получаса, оно прошло на стадионе «Санкт-Петербург Арена» за два часа до стартового матча Кубка конфедераций с участием сборных России и Новой Зеландии, где наша сборная выиграла у новозеландцев со счетом 2:0. Отдельные билеты на церемонию не продавались, попасть на церемонию открытия Кубка конфедераций могли только болельщик, купившие билеты на матч Россия — Новая Зеландия. А таковых было немало – свыше 50 тысяч. Видимо, они просто не пожелали прийти столь рано на матч. Однако в Оргкомитете Кубка конфедераций рассказали РБК, что это обычная практика, так было и в Бразилии.

Кубок Конфедераций пройдет в Россиии с 17 июня по 2 июля. Матчи пройдут в Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Финал турнира состоится на стадионе на Крестовском острове.