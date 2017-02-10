Российская бегунья Савинова-Фарносова лишена олимпийского «золота»

Российская бегунья Мария Савинова-Фарносова по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне получила четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба суда. Дисквалификация спортсменки будет отсчитываться с 24 августа 2015 года.

Также была лишена всех наград, завоёванных в период с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года, включая золотую медаль лондонской Олимпиады 2012 года. Все спортивные результаты россиянки за указанный период аннулированы.

Напомним, что Савинова-Фарносова была в числе российских спортсменов, отстранённых от международных соревнований после обнародования отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Читайте также:

СМИ: российских паралимпийцев не собираются пускать на ЧМ по лёгкой атлетике