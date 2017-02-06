«Томь» покинет РФПЛ по итогам сезона из-за финансовых трудностей

Финансовое положение не позволит клубу Российской футбольной Премьер-Лиги «Томь», чья задолженность по итогам 2016 года составила порядка 460 млн рублей, остаться в элитном дивизионе чемпионата России на следующий сезон, сообщил заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев.

Таким образом, сезон-2017/18 «Томь» проведёт в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), даже если по результатам текущего сезона команда сможет подняться в турнирной таблице и покинуть зону вылета. На данный момент томская команда в чемпионате России идёт на последнем месте с 9 набранными очками.

Напомним, что «Томь» находится в крайне затруднительном финансовом положении, с лета 2016 года не выплачивается зарплата игрокам, тренерскому штабу и работникам клуба, за долги по налогам уже арестовано одно из административных зданий клуба.

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