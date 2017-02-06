Расходы на организаию ЧМ-2018 по футболу увеличены на 19 миллиардов
6 февраля 2017, 16:13 [ «АН-онлайн» ]
Расходы на организацию и проведения международного турнира по футболу в России увеличены с 619,6 миллиарда до 638,8 миллиардов рублей . Такое решение 6 февраля принял Кабинет министров России.
Недостающие 19 миллиардов рублей будут выделены из госбюджета, сообщает «Лента.ру».
Сегодня в российском правительстве утвердили поправки в программу подготовки к ЧМ-2018 по футболу. Известно, что регионам РФ на ЧМ обойдется в 92,2 миллиарда, а федеральному бюджету в 350,4 млрд. Порядка двух миллиардов привлекут в качестве инвестиций частных и юридических лиц.
ЧМ-2018 по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры турнира пройдут в 11 городах нашей страны.
Ранее «АН-онлайн» сообщали о готовности к ЧМ сочинского стадиона «Фишт».
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