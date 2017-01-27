Нестареющая классика: Надаль и Федерер сыграют в финале Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4 обыграл болгарина Григора Димитрова и вышел в финал турнира, где встретится с представителем Швейцарии Роджером Федерером.

Противостояние Надаля и Федерера является классическим для мужского тенниса последнего десятилетия.

Начиная с 2004 года, теннисисты провели друг против друга 34 матча, в 23 из них победу одержал испанец, швейцарец – в одиннадцати.

Последняя встреча Надаля и Федерера на турнире серии Большого шлема произошла ровно три года назад – в полуфинале Australian Open-2014, тогда победу праздновал Надаль.

Победителями Открытого чемпионата Австралии в женском парном разряде стали американка Бетани Маттен-Сэндс и чешка Люси Шафаржова. В финале они со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 обыграли пару Андреа Главачкова (Чехия) / Пэн Шуай (Китай).

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром серии Большого шлема, общий призовой фонд Australian Open в этом году составляет $37,5 млн.

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