Министр спорта одобрил стремление россиян выступать под нейтральным флагом

Государство поддержит российских спортсменов, желающих выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

В интервью RT чиновник отметил, что атлеты должны реализовывать имеющийся у них потенциал – это можно сделать только на состязаниях. При этом, как следует из слов Колобкова, факт выступления россиян под нейтральным флагом мало скажется на имидже РФ как спортивной державы – мир знает их как представителей нашей страны.

Ранее «АН-онлайн» писали о том, что решение стать нейтральным спортсменом принял известный российский бегун Сергей Шубенков. В настоящее время российские легкоатлеты не могут принимать участие в международных соревнованиях в связи с дисквалификацией, наложенной на РФ в результате допингового скандала.

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