Российский бегун Шубенков собирается выступать под нейтральным флагом

Известный российский легкоатлет Сергей Шубенков хочет стать нейтральным спортсменом.

Как рассказал чемпион мира 2015 года в беге с барьерами журналистам, это решение он принял еще летом прошлого года. По словам Шубенкова, тогда он отправил соответствующие документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций, но получил отказ. Теперь спортсмен решил попытаться снова.

Шубенков в настоящее время не может принимать участия в международных соревнованиях по причине дисквалификации российских легкоатлетов в связи с допинговым скандалом. Ранее разрешения на выступление под нейтральным флагом добились два представителя РФ в легкой атлетике: Дарья Клишина и Юлия Степанова.

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