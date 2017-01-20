Информатором нового фильма о допинге стал бегун Дмитриев

Бегун на средние дистанции Андрей Дмитриев стал информатором нового расследования немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российской легкой атлетике. Документальный фильм будет показан на телеканале ARD 22 января.

Спортсмен не считает информаторов WADA Степановых предателями. "Я считаю, что они запустили процесс, который в конечном итоге очистит от допинга легкую атлетику в нашей стране, а далее и весь спорт во всём мире", - цитирует Андрея Дмитриева портал skirun.ru.

Бегун уверен, что "в сборной действительно есть чистые спортсмены и они должны как можно скорее получить возможность выступать на международных турнирах в качестве нейтрального спортсмена". "Чистыми" он называет Сергея Шубенкова и Машу Кучину.

По мнению Дмитриева, единственная российская легкоатлетка, прыгунья в длину Дарья Клишина была незаслуженно допущена до участия в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Это решение он назвал "полным лицемерием ", как и индивидуальные заявки некоторых спортсменов из "черного списка" (насчитывает 207 фамилий).

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