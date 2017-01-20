Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор фильмов о допинге в России, анонсировал выход нового расследования на телеканале ARD уже в это воскресенье, 22 января, о чем сообщил на своей странице в Twitter.

«На телеканале ARD готовится новый фильм с интересными фактами о допинге и свидетельствами осведомителей. Смотрите в воскресенье 22 января», — написал автор, не назвав фигурантов своего расследования.



Первый фильм Зеппельта, в котором говорилось о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами, ARD показал в декабре 2014 года. После этого вышли еще четыре части, спровоцировавшие расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA) и санкции в отношении российских спортсменов.





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