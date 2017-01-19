В нынешнем году матч на первенство мира между норвежцем Магнусом КАРЛСЕНОМ и россиянином Сергеем КАРЯКИНЫМ, который проходил в Нью-Йорке, вызвал громадный интерес во всем мире. По рейтингам он встал на один уровень с футболом, оставив далеко позади остальные виды спорта. Однако, главный человек в шахматах президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан ИЛЮМЖИНОВ не присутствовал на этом турнире из-за проблем с правительством США. В рамках проекта «Аргументы спорта»/«Спорт-эксперт» обозреватели «АН» пообщались с главой ФИДЕ, который подвел итоги 2016 года.





Шахматы стали еще популярнее

- Кирсан Николаевич, первый вопрос напрашивается сам собой. Каким для шахмат оказался прошедший 2016 год?

- Истекший год был очень богат на шахматные события. Так, во Львове состоялся матч за звание чемпионки мира среди женщин. 22-летняя китаянка Хоу Ифань в четвертый раз завоевала звание чемпионки мира, переиграв львовянку Марию Музычук. А у мужчин норвежец Магнус Карлсен вновь подтвердил, что является на сегодняшний момент сильнейшим шахматистом мира, обыграв в Нью-Йорке в упорной борьбе россиянина Сергея Карякина. Все отмечают, что великолепно была организована Шахматная Олимпиада в Баку. В конце года прошел чемпионат мира среди школьников. Его торжественное закрытие состоялось в гостинице «Жемчужина» в Сочи. Так что шахматы сделали очередной шаг к популяризации. Один мужской матч за звание чемпиона мира чего стоит! За ним следили во всем мире! Интерес был не меньше, чем к чемпионату Европы по футболу и к Олимпийским играм.

- В России уже стало традицией завершать год турниром «Щелкунчик». На этот раз вы – президент Международной шахматной федерации – почтили этот турнир своим присутствием.

- Считаю, что турнир «Щелкунчик» очень полезный. С одной стороны, львиная доля участников – это подающие надежды молодые шахматисты. С другой стороны – в нем играют такие именитые мастера, как Борис Гельфанд или Алиса Галямова. С одной стороны, это турнир поколений. С другой стороны, он проводится в самом конце года и как бы подводит итоги. И главная изюминка состоит в том, что юные дарования соревнуются с признанными мастерами, гроссмейстерами. Очень приятно, что организаторы и спонсоры не останавливаются на достигнутом и каждый раз вносят в формат все новые и новые изменения. Теперь вместе с «королями» и принцами», появились «королевы» и «принцессы». То есть теперь в этом праздничном предновогоднем шахматном форуме принимают участие и девушки. Как известно «короли» – это опытные шахматисты, а «принцы» – юные дарования. Точно также теперь играют «королевы» и «принцессы».

- Как каждому президенту спортивной федерации, в данном случае президенту ФИДЕ, вам интересно, чтобы в соревнованиях участвовали мужчины и женщины. Это был ваш совет включить в состав участников и женщин?

- Да, в прошлом году разговаривал с Олегом Скворцовым, одним из главных спонсоров «Щелкунчика», известным шахматным меценатом, и сделал такое предложение. ФИДЕ проводит гендерную политику. В некоторых турнирах мальчики и девочки играют вместе и между собой. Я спросил у Скворцова: «Где же девушки?» И теперь соревнование стало, можно сказать – «закольцованным». Теперь, главное, чтобы эта традиция продолжалась. И чтобы всегда были не только «короли» и «принцы», но и «королевы» и «принцессы».





Женщина обязана отличить коня от слона

- Раз мы заговорили о прекрасном поле, то возникает естественный вопрос: какие девушки и женщины вам нравятся?

- Умные, интеллигентные и обязательно любящие шахматы!

- Женщина, чтобы вам понравиться, обязательно должна играть в шахматы?

- Обязательно!

- На каком уровне? Она должна быть мастером спорта по шахматам?

- Ну нет, не будем слишком строги и привередливы. Достаточно, если она будет отличать коня от слона. И будет знать, какие фигуры как ходят. Ей надо знать, что конь ходят буквой «Г», а не буквой «Д», или буквой «О»! Это и называется шахматизация населения!

- А что скажете о внешности?

- Уверен, что та женщина, которая отличит коня от слона будет симпатичной!





Тай-брейк в шахматах как дополнительное время в футболе

- Мы уже коснулись в разговоре матча на первенство мира среди мужчин между Карлсеном и Карякиным. Чемпион мира-то определился не в классических шахматах, а в быстрых. Как вы это оцениваете?

- Скажу сразу, что вся мировая шахматная общественность благодарна Магнусу Карлсену – он показал высокий класс, став в очередной раз чемпионом мира. Весь шахматный мир благодарен Сергею Карякину, который оказался не мальчиком для битья, а боролся, и даже повел в счете, чего не было ранее во встречах с Карлсеном. Норвежец ранее всегда открывал счет и уверенно переигрывал своих оппонентов. До матча во многих букмекерских конторах были ставки на то, что Карлсен разгромит Карякина и даже не будет сыграно все 12 положенных по регламенту партий. Коэффициент был 80 на 20. Если мы вспомним предыдущие встречи, то когда Карлсен играл с Виши Анандом из Индии, то к девятой партии все заканчивалось. На этот раз интерес к матчу не ослабевал. И борьба шла до последней партии в классических шахматах. И всему миру это было очень интересно. Двенадцать партий не дали перевеса ни одному из шахматистов. Если вы помните, то ранее было правило, что при ничьей чемпион мира сохранял своей звание. Руководящий комитет Международной шахматной федерации принял решение, что нужно поменять правила. Ведь всем интересно, чтобы шахматным чемпионом был именно тот, кто одержит победу. И было решено, чтобы чемпион мира доказал право носить высшее звание в тайбрейке. И Магнус доказал, что он и есть чемпион мира.

- Выявлять чемпиона мира в «классике» в быстрых шахматах, по нашему мнению, не до конца корректно. Проведем аналогию с футболом. Матч заканчивается вничью. И тогда решают играть в пляжный футбол. Или, к примеру – в футзал, который у нас часто именуют футбол в залах.

- Все-таки такое сравнение не совсем корректное. На чемпионатах мира в серии плей-офф команды после основного времени играют дополнительное. И потом по окончании дополнительного времени назначают пенальти.

- Иначе говоря, в матче Карлсен – Карякин быстрые шахматы можно сравнить с пенальти?

- Нет. И я неоднократно, и сами участники матча сравнивали быстрые шахматы не с серией пенальти, а с дополнительным временем в футболе.

- Что же такое пенальти в шахматах?

- Считаю, что это армагедон! (Вариант, когда играющий белыми имеет право на обдумывание 5 минут, а тот, кто черными – 4 минуты, в случае ничьей победителем объявляется тот, кто играл черными. Цвет фигур определяется по жребию – «АН»).

- Вы сказали, что букмекерские конторы считали, что Карлсен побеждает с вероятностью 80 на 20. А как вы сами считали?

- Большинство членов Президентского совета ФИДЕ и многие организаторы турнира были уверены, что матч завершится досрочно, и закрытие состоится не 30 ноября, а гораздо раньше. Даже были предложения, что надо готовиться к торжественному закрытию раньше – 25, 26 или 27 ноября. Но я был уверен на все «сто», что матч продлится до конца. И настаивал, чтобы все настраивались на то, что матч завершится только 30 ноября. Так оно и вышло.





Карякин вполне мог добить чемпиона

- Почему вы были уверены, что матч будет упорным?

- Это предположение я сделал тогда, когда посмотрел за игрой Карякина на Кубке мира в Баку. Там в финал вышли Петр Свидлер и Сергей Карякин. Свидлер повел 2:0. И, казалось бы, все – Кубок мира он завоевал. Петру оставалось выиграть всего одну партию. Но здесь, имея «минус два», Сергей Карякин не сломался. И сумел завоевать Кубок мира. И тогда я понял, что он – шахматист с устойчивой психикой. А это очень большой плюс в матче за звание чемпиона мира.

- Когда Карякин повел – 1:0, после восьмой партии, то стоило или не стоило по-вашему, рисковать в следующей партии?

- В девятой партии Карлсен был разобран. После восьмой партии он даже не остался на пресс-конференцию, и убежал с нее. За этот случай норвежец был оштрафован, если не ошибаюсь, на тридцать пять тысяч евро. Карлсен был в настоящем шоке. Он ведь проиграл белыми. И впервые в истории встреч Карлсена в счете повел претендент. Да, Карякин мог выиграть в девятой партии. У него были два момента, когда он мог вывести партии к выигрышному эндшпилю. Конечно, Карякину надо было добивать Карлсена.. И взять десятую партию. Карякин не увидел в партии ничью. Можно было спокойно делать вечный шах. Сергей, конечно, находился в лучшей и психологической и спортивной форме, чем Магнус Карлсен. Но упустил момент.

- Почему Сергей не рисковал?

- Карякин наверняка, думал, ничья, ничья, ничья… И что он дотянет до победного завершения матча. Он, мне кажется, сам и не поверил, что он выиграл. И когда повел в счете, решил не рисковать.

- Говоря, футбольным языком Карякин тянул время.

- Именно так. В тот момент он не верил, что можно сделать 2:0 и завершить матч. Тогда бы действительно, матч завершился. «Плюс два» в таком состязании очень большой перевес.

- После девятой партии Карлсен уже пришел в себя?

- Нет. Это случилось после десятой партии. В десятой партии он чуть не пропустил вечный шах. В этом случае ничья, и счет бы остался в пользу Карякина. После десятой партии, когда Карлсен выиграл, он успокоился. По нему было видно, что он хотел уйти на тай-брейк.

- Двенадцатая партия – тактическая хитрость?

- Да, Магнус Карлсен захотел устроить себе еще один свободный день, чтобы подготовиться к тай-брейку. Он заранее знал, что пойдет на ничью. Сделал некоторые уловки в партии, совершил быстрые размены. И так он получил лишний дополнительный день. И свеженький пришел на тай-брейк.

- С точки зрения зрителей это же не очень красиво!

-С точки зрения зрителей вообще ничьи не интересны. Зрители любят, когда идет борьба до самого последнего хода. До победного конца. Но в этом мачте не было проходных ничьих. Была затяжная борьба. Стороны боролись и не уступали друг другу.

- Кроме заключительной партии?

- Да. Но эта партия была очень любопытна с психологической точки зрения. Считаю, что и последняя партия представляет интерес для зрителей и любителей шахматной игры.





Я выиграю иск у американцев

- В быстрых шахматах Карлсен сильнее Карякина? Или просто у Карякина не хватило выносливости? Не хватило быстроты мышления?

- Считаю, что у Магнуса Карлсена больше опыта, и у него было больше матчей в быстрых шахматах. И именно в тот момент Карлсен был сильнее. Он лучше был готов к борьбе в быстрых шахматах. Было видно, что играет именно чемпион мира. Он легко и свободно играл, и по его движениям было видно, что это играет чемпион мира.

- Но под занавес года Карлсен проиграл чемпионат мира по блицу. А выиграл его Карякин.

- Согласен, Карякин взял частичный реванш. Но вспомним, что Карлсен выиграл более престижный титул в классических шахматах. Отмечу, что чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу прошли с большим успехом. В этих двух соревнованиях приняло участие более 600 (шестисот!) шахматистов: мужчин и женщин! В прошлом году в Берлине на аналогичном соревновании было более 500 участников. И вот в этом году прибавилось более сотни!

- Матч на первенство мира проходил в Нью-Йорке. И, наверное, единственный раз в истории шахмат, глава ФИДЕ не присутствовал лично на главном турнире года. Не можем не спросить, как решаются ваши проблемы с визой в США? Вам ведь запрещен въезд на территорию Америки.

- Тот иск, который я подал о защите чести и достоинства, я выиграю. Если я замешан в каких-то преступлениях, то американцы могли бы меня впустить и судить. Более того, я готов судиться по американским законам. И, если я их нарушил, то пусть тогда сажают в тюрьму. Если докажут, что я прав, то пусть выплачивают материальную компенсацию. Тут все честно. Я готов в открытую приехать и доказывать, что я прав. Считаю, что политика санкций не приносит результатов. Не случайно за океаном тянут с судом, потому что боятся проиграть.





Иран такой же член ФИДЕ, проблем не будет

- Поговорим немного о годе наступившем. Известно, что весной в России пройдет очень престижный турнир.

- Да. FIDE Grand Prix Series. Это один из этапов Гран-при Международной шахматной федерации сезона 2017 года. Он состоится в Москве с 11 по 21 мая. Также этап пройдет в ОАЭ (в Шардже) 17-28 февраля. После Москвы эстафету примет швейцарская Женева с 5 по 16 июля, и испанская Пальма-де-Мальорка с 15 по 26 ноября. В серии примут участие 24 гроссмейстера. В каждом турнире по швейцарской системе сыграют 18 шахматистов. Игроки, занявшие первое и второе места по итогам серии, примут участие в турнире претендентов, в котором пока имеет право выступить только россиянин Сергей Карякин.

- Какой призовой фонд?

- Призовой фонд каждого этапа составит 130 тысяч евро.

- Открывать турнир в Москве будете Вы?

- Да. Я открываю практически все самые престижные международные турниры. Вот только в Нью-Йорке не открывал и не закрывал матч за звание чемпиона мира…

- Мы зададим не совсем шахматный вопрос. Сейчас в большом спорте немало допинговых скандалов. Многих наших спортсменов обвиняют в применении запрещенных препаратов. Большинство людей считает, что здесь замешана политика. Ваше мнение по этому поводу?

- Мое мнение, что политика не должны вмешиваться в суверенные дела государств. И тем более в спортивные дела. Приведу такой пример. В этом году в феврале состоится чемпионат мира среди женщин в Тегеране. Некоторые шахматистки, главным образом из США отказывались ехать в Иран. Я сказал, что шахматы вне политики. Иран, также как и США, являются членом ФИДЕ. Мы проводим соревнования там, где страна выиграла заявку. Делегаты Конгресса ФИДЕ проголосовали за проведение турнира в Иране. И политика никого не интересовала и не интересует.

- А как же быть с обязательным ношением хиджаба?

- Мы рекомендовали накидывать какой-нибудь платочек. И все. В православную церковь ведь женщина тоже заходит с надетым платком, так ведь? Почему здесь нельзя быть в платке или другом головном уборе? Просто нужно уважать местные традиции и никаких проблем не будет.

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