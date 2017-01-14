Допинг-пробу «Б» Поветкина вскроют 1 февраля

Дальнейшая спортивная судьба российского боксера Александра Поветкина решится 1 февраля. В этот день вскроют допинг-пробу «Б» спортсмена. Об этом журналистам сообщил Маурисио Сулейман, занимающий пост руководителя Всемирного боксёрского совета.

Напомним, Поветкин провалил допинг-тест перед боем за звание чемпиона мира с канадцем Бермейном Стиверном, который должен был состояться в конце прошлого года. В крови россиянина нашли остарин. В результате Стиверн отказался выходить на ринг, а Поветкину пришлось провести товарищеский, по сути, поединок с французом Жоаном Дюопа, которого российский боксер без проблем отправил в нокаут.

Если допинг-проба «Б» также даст положительный результат, Александра Поветкина ждут санкции, в частности, возможна его дисквалификация. Это может поставить крест на карьере 37-летнего боксера.

Читайте также:

Другие новости спорта