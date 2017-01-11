ФИФА утвердила новый формат чемпионатов мира по футболу с 48 участниками

Количество участников финальных стадий чемпионатов мира по футболу увеличится с 32 до 48 команд, начиная с 2026 года. Решение об изменении формата турнира принял Совет Международной федерации футбола (ФИФА).

В финальной стадии чемпионатов мира участники будут разделены на 16 групп по три команды в каждой, в плей-офф будут выходить две лучшие сборные из каждой группы. Окончательный формат распределения квот на участие в турнирах между Европой, Африкой, Азией, Северной, Центральной и Южной Америкой, а также Океанией будет определён ФИФА позже.

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