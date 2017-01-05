ЧМ по хоккею: молодежная сборная России проиграла США по буллитам со скандалом

Болельщики в недоумении: «Когда правила изменили?». Но правила вряд ли виноваты: российская молодежная сборная проиграла полуфинал американцам, потому что пропустила больше шайб в свои ворота, а это – поражение.

Игроки молодежной хоккейной сборной (юноши до 20 лет) закончили полуфинальный матч с американской сборной вничью, сообщает «Р-Спорт».