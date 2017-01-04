«Зенит» подтвердил трансфер Витселя в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Полузащитник российского футбольного клуба «Зенит» и сборной Бельгии Аксель Витсель перешёл в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

По информации ТАСС, сумма трансфера 27-летнего футболиста составляет €7 млн плюс бонусы, получать Витсель будет €25 млн в год. Ранее в СМИ появилась информация о том, что игрок подпишет с китайским клубом трёхлетний контракт.

Напомним, что бельгиец перешёл в «Зенит» в 2012 году, вместе с командой Витсель выигрывал чемпионат России, Кубок страны и два раза побеждал в Суперкубке России.

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