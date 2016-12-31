Хавбек российского футбольного клуба «Краснодар» и сборной Узбекистана Одил Ахмедов перешёл в китайский «Шанхай СИПГ», сообщает пресс-служба «быков».

Условия сделки не разглашаются, однако в СМИ появилась информация о том, что сумма трансфера составила €7 млн.

Ахмедов пришёл в «Краснодар» в 2014 году из другого российского клуба – махачкалинского «Анжи». В составе «быков» футболист провёл 101 матч, забил семь голов и отдал 13 результативных передач. Вместе с «Краснодаром» Ахмедов становился бронзовым призёром чемпионата России.

Напомним, что «Шанхай СИПГ» сейчас тренирует португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, известный по работе с санкт-петербургским «Зенитом». Также за китайский клуб выступает бывший нападающий «сине-бело-голубых» Халк. Кроме того, в январе 2017 года к команде должен присоединиться хавбек английского «Челси» Оскар.

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