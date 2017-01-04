Ранее «АН-онлайн» сообщали о победах лыжника Сергея Устюгова на многодневной гонке в Оберсдорфе (Германия). 4 января наш лыжник одержал четвертую победу подряд, выиграв забег на 15 километров.

Чтобы преодолеть 15 километров, российскому лыжнику понадобилось 37 минут и 58,5 секунды, сообщает ТАСС. Вторым на гонке пришел Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия), отстав от нашего чемпиона на 37,2 секунды.

Сергей Устюгов выиграл все три предыдущие гонки турнира «Тур де Ски» - спринт, масс-старт и скиатлон. В общем зачете турнира Устюгов удерживает абсолютное лидерство, опережая своего ближайшего конкурента на полминуты.

Лыжная многодневка продолжится теперь 6 января в Италии, где пройдут старты свободным стилем на 10 и 5 километров.