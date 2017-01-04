Состояние избитого бойца Мирзаева внезапно ухудшилось

В среду, 4 января, в СМИ появилась информация о том, что состояние избитого российского бойца Расула Мирзаева ухудшилось.

На спортсмена 31 декабря прошлого года было совершено жестокое нападение. В его квартиру на улице Восточной проникли несколько человек, которые избили Мирзаева, а также, согласно некоторой информации, применили травматический пистолет.

Об ухудшении состояния бойца сегодня сообщил его друг Аниуар Чеченов, передает телеканал РЕН ТВ. Мужчина по-прежнему находится в больнице под наблюдением врачей.