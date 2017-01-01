В связи с нападением на бойца ММА Мирзаева возбуждено дело

Новогоднюю ночь бойцу смешанного стиля (ММА) Расулу Мирзаеву пришлось провести в одной из московских больниц. После нападения троих неизвестных спортсмену потребовалась операция.

Как уже сообщалось ранее, боец был доставлен в больницу с побоями и ранением из травматического пистолета. Злоумышленникам удалось скрыться. Причины нападения и подробности произошедшего пока неизвестны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета, в данный момент по факту нападения на спортсмена возбуждено уголовное дело. Врачи оценивают состояние Мирзаева как нормальное. Сообщается, что в настоящее время опасности для его жизни и здоровья нет.

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