Как правильно падать. Учат в северодвинских школах на уроках самбо

В Архангельской области впервые отметили Всероссийский День самбо. Включение этого дня в региональную праздничную программу стало особо актуально в связи с предложением нашего Президента. Владимир Владимирович Путин несколько лет выдвинул идею о том, что не плохо было бы обучать самбо наших детей в школах. Сказано — сделано. Со следующего учебного года самбо появится в учебных планах наших общеобразовательных учреждений.

Главный центр по развитию самбо в Архангельской области находится в ДЮСШ №2 города Северодвинска. В этот день все желающие могли просмотреть показательные выступления юных самбистов, эффектно кидающих соперников на ковер. Но на празднике не только боролись, но и просвещали. Здесь к примеру, можно было узнать историю самбо как вида спорта. Это только официально, самый массовый русский вид единоборств начал завоевывать мир лишь после признания властью в 1938 году. Когда Спорткомитет СССР включил в самбо видов спорта, культивируемых в стране.

На самом же деле, элементы самбо появилось уже в первые годы советской власти. Знаменитое советское единоборство, появилось, в первую очередь, как система мер для защиты красноармейцев в рукопашной схватке. Главными пропагандистами и методистами самбо, в первые годы его существования стали Василий Ощепков, создатель этого вида спорта, и Виктор Спиридонов, представитель НКВД, культивировавший специальную дисциплину «самозащита» (самоз), использовавшийся исключительно в органах внутренних дел.

В Северодвинске же, как говорит Владимир Саруханов, тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы, самбо появилось как зарегистрированный вид спорта, в 2010 году. Через три года отделение данного вида спорта появилось в ДЮСШ№2. Отделение сразу же превратилось в реально действующую силу. Постоянные тренировки спортсменов позволяют проводить соревнования разного уровня не менее четырех раз в год.

В уходящем году солидную поддержку виду отечественного единоборства оказал Федеральный проект «Самбо в школу».

Появилась некоторая связь спорта высших достижении и системой образования Проект уже успел пройти успешную апробацию в трех пилотных регионах, среди которых, в частности оказалась и соседняя с нами Карелия. Был разработан уникальный программно-методический комплекс на основе самбо.

В Северодвинске, за дело продвижения методической базы полезного, во всех отношениях, вида спорта, выступил Павел Голубев, Голубев, директор городской ДЮСШ№2. Павел Иванович сам, являясь мастером спорта по вольной борьбе сразу понял всю важность знакомства подрастающего поколения с популярнейшим видом спорта.

Решили пойти к директорам школ с предложением о сотрудничестве.

Вначале конечно, было тяжело. Никто о самбо ничего не знал, и как его преподавать не имел ни малейшего представления. К счастью, в Северодвинск стала поступать нормативная база, после чего, разговор с директорами общеобразовательных учреждений. Первой школой, с которой Федерация самбо заключила договор, стала школа №16 оборонно-спортивной направленности во главе с директором Татьяной Юрьевой. В ней уже в 2003 году, физкультуру стали вводить в учебный план третьим уроком в неделю. В отличии от школ всей России, где физкультурная трехчасовая нагрузка вошла в планы лишь в 2010 году. Свою роль сыграло еще и то, что 16-я школа находится от ДЮСШ№2 по соседству. Так что ребята из своей школы в спортивную, на уроки самбо, кстати обязательные для них, перебегают за пять минут.

- В этих уроках — не сомневается тренер Саруханов — ничего сложного нет. Лишь простые элементы, освоение которых, как раз может проходить на третьем в уроке физкультуры.

Кроме 16-й, пользу самбо увидели и директора за освоение азов самбо, взялись также 28 и 29 северодвинских школ – Надежда Рудная и Юлия Маштакова. В 29-м, например, общеобразовательном учреждении, занятия по самбо ведет тренер-преподаватель Вадим Суворов. Там, занятие в секции этого вида спорта ведутся уже с первоклашками. Перед 1 сентября, у родителей будущих школяров был проведен опрос на тему: «Каким видом спорта хотите, чтобы Ваш ребенок занимался?» Было несколько видов спорта — лёгкая атлетика, гимнастика, хореография и самбо. Вид единоборства выбрало 40 процентов от общего числа опрошенных.

Вадим Евгеньевич, в итоге, смог набрать группу в 30 человек. Ребята уже выезжали на соревнования в Архангельск. К сожалению, таких команд крайне мало. В пяти шести населенных пунктах и всё. Популяризации данного вида спорта, как раз и призвана программа «Самбо в школе». Преподаваться она будет в рамках факультативного курса, то есть безо всякого заставления. Чего делать, кстати, вряд ли потребуется. В 29 школе, например, дети сами бегут к тренеру на занятия, просто не желая потом оттуда уходить. Очень интересно - говорит Вадим Евгеньевич, на мой взгляд, - именно модульная модель построения тренировочного процесса. Заключающаяся в сочетании тренировок с соревновательной деятельностью. Но чтобы дети, на соревнованиях показывали настоящие результаты, тренировочный процесс не должен превращаться в рутину. Чтобы дети не просто монотонно отрабатывали одно и то же движение, но и делали это творчески, понимая, что они делают и зачем.

На школьных уроках главное не борьба, главное «страховка и самостраховка». Чтобы дети умели правильно падать и, по возможности, еще и удержать от падения товарища. Собранность, необходимая во время тренировок, поможет ребенку и при выполнении уроков. В общем, самбо поможет сделать всё, чтобы из лентяя и лоботряса смог вырасти человек с большой буквы, настоящий гражданин своей страны.

Чтобы самбо по-настоящему вошло в школьную программу, нужно сейчас начинать усиленную подготовку учителей физкультуры:

- Для нас, - говорит Вадим Суворов, как представитель Федерации самбо — главная головная боль, это Архангельск. Ну нет в областном центре подходящих специалистов. Может быть через газету удастся найти настоящих профессионалов, готовых взяться за благое дело по продвижению самбо в беломорский центр. Самбо поможет превратить Архангельск в по- настоящему здоровый город.

Читайте также:

Другие новости спорта

См. все новости дня