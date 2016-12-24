Самолет с футболистами сел за пределами посадочной полосы в США

В США самолет, на борту которого находилась целая команда по американскому футболу "Миннесота Вайкингс", выехал в ходе посадки за пределы взлетно-посадочной полосы, а затем застрял на газоне.

Согласно данным телеканала ABC News, инцидент произошел в минувшую пятницу в аэропорту штата Висконсин. Airbus A330 компании Delta по неустановленным причинам не попал в пределы полосы.

В ходе инцидента пассажирам, среди которых были футболисты, пришлось ждать около четырех часов, прежде чем их выпустили из самолета. Спортсмены подчеркнули, что воздушное судно село в 16.26 по местному времени, а в гостиницу команда приехала не раньше полуночи.