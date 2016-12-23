Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский возмущен: допинг в крови Александра Поветкина появился только перед поединком с канадцем Бермейном Стиверном, а допинг-пробы до и после той даты - чистые.

15 ноября и 13 декабря допинг-пробы у боксера Александра Поветкина показали отрицательный результат, и только 6 декабря тест выявил в крови российского боксера запрещенное вещество остарин, передает "Лента.ру".

Андрей Рябинский 23 декабря сообщил в "Твиттере", что пришли 23 декабря сообщил в "Твиттере", что пришли результаты допинг-проб "В" Поветкина, сделанные 13 декабря. Пробы чистые!