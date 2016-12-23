В минувший четверг в рамках заседания Международного союза биатлонистов было принято решение открыть официальное расследование в отношении 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга.

В пресс-релизе Международного союза биатлонистов отмечается, что Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира 2017 года в городе Остров Псковской области.

Кроме того, вчера совет Международного союза конькобежцев принял решение лишить Челябинск права принять этап Кубка мира в будущем году. Соревнования состоятся в другой стране. В ISU отметили, что российские организаторы серьезно готовились к мероприятию, однако обстоятельства не позволяют провести его на территории РФ.