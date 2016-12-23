WADA и МОК сбросят штангу на помост

По имеющейся у «Аргументов недели» информации, Всемирное антидопинговое Агентство (WADA) в самое ближайшее время начнет серьезную атаку на тяжёлую атлетику. Подчеркнем, речь идёт не только и не столько о том, чтобы полностью дискредитировать российских штангистов, а вообще об исключении этого вида спорта из программы Олимпийских игр!



Все начиналось с велосипеда, плавания и легкой атлетики

Но вначале сделаем небольшой экскурс в историю. Несколько лет назад WADA атаковало весь велосипедный спорт, и в первую очередь гонки на шоссе. Все это завершилось сенсационным разоблачением многократного победителя многодневки «Тур де Франс» и чемпиона мира в групповой гонке на шоссе американца Лэнса Армстронга. Некогда легендарный гонщик лишился всех своих титулов.

Чуть позже WADA «покусало» плавание. Но «укусы» были несильными. То ли Агентству этот вид спорта был не сильно интересен, то ли «рыли» не очень глубоко. Но вскоре плавательный вопрос был закрыт. Хотя обозреватели «АН» уверены - он может быть поднят в любой момент.

Затем WADA занялось разоблачением легкой атлетики. Бегунам, прыгунам, толкателям, метателям, и, особенно ходокам пришлось очень и очень не сладко. Сильнее всего WADA потрепало ходоков, которых было дисквалифицировано очень много. Причем, в первую очередь это касается, к сожалению, российских атлетов. Хотя справедливости следует отметить, что сильно досталось «на орехи» и представителям других стран.

В конце концов встал вопрос об участии на Летних Олимпийских играх в Рио двух национальных легкоатлетических сборных: России и Кении. Не самых слабых, согласитесь. Кенийская команда в самый последний момент каким - то чудом сумела избежать крупных неприятностей. Для россиян же, как известно, всё завершилось куда более трагично. Их не допустили на Олимпиаду в Бразилию. В Рио выступила лишь одна наша спортсменка – прыгунья в длину Дарья Клишина.

А вообще вся история «наезда» на легкую атлетику закончилось тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики была временно отстранена, все наши легкоатлеты в данный момент не участвуют в международных соревнованиях, а у России отобрали проведение молодежного чемпионата мира в Казани. Как долго это будет продолжаться, пока не знает никто. Вспомним, однако, известную поговорку – нет ничего более постоянного, чем временное.





МОК И WADA давно точат зуб

К тяжелой атлетике Международный олимпийский комитет (МОК) и его детище WADA «подбирались» уже давно.

Один из авторов материала профессионально занимается вопросами статистики, главным образом в индивидуальных видах спорта. И вот, что интересно: тяжелая атлетика – единственный вид, в котором официально фиксируются мировые рекорды лишь на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы. Иногда Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) делает исключения для суперпрестижных международных соревнований. В качестве последней категории приведем турнир Кубок Президента Российской Федерации. Рекорды, показанные в национальных чемпионатах и Кубках, официально не фиксируются.

В других видах спорта такого нет. При соответствующей процедуре результат может стать официальным рекордом мира. К примеру, 8 августа 2003 года в Туле на чемпионате России авторы материала стали свидетелями бега Юлии Печенкиной на дистанции 400 метров с барьерами. Юлия финишировала через 52,34 сек. Это время было признано Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) как высшее достижение планеты. Кстати, этот показатель до сих пор является действующим официальным рекордом мира.

Почему такие разные правила? Дело в том, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) , Европейская федерация тяжелой атлетики (EAF) и другие континентальные федерации негласно, между строк дают понять: в тяжелой атлетике очень большое количество атлетов получают красные и желтые карточки, проваливают тесты на допинг. Поэтому, что бы было меньше проблем, они страхуются. Кстати, в тяжелой атлетике есть даже такие термины: «результат, показанный на внутренних соревнованиях», и «результат, показанный на Олимпиадах, чемпионатах мира и континентальных первенствах».

Все это очень давно не нравилось ни МОК, ни WADA.





Козыри современного пятиборья и крикета

За то, что тяжелая атлетика будет «выброшена» из программы, говорят много факторов. Напомним, что попасть в программу Олимпийских игр мечтают многие виды спорта. Они стоят в длинной очереди и ждут своего часа. Вернее своего четырехлетия. Каждый из видов будет готовить яркие презентации и приводить тысячи аргументов и фактов, чтобы попасть в программу. МОК уже «вставил» в олимпийскую программу Игр-2020 новые виды спорта. Но заявка и программа не резиновая. Уже возник вопрос, кого бы убрать. И самым лучшим вариантом для МОК будет отодвинуть тяжелую атлетику. Поскольку они не учитывают опыт других видов спорта. Например, современное пятиборье уже несколько раз стояло в листе ожидания «на вылет». Но они предъявляли МОК как минимум два серьезных аргумента.

Первый – Международный союз современного пятиборья (UIPM) молниеносно реагирует на все новые веяния. И подправляет свою программу. Многие шутят: «Пятиборье стало суперсовременным. Потому что изменения в программе происходят чуть ли не каждый год».

Второй аргумент – в руководящий состав UIPM входят несколько высокопоставленных персон, которые также являются и членами МОК. К примеру, глава Монако Принц Альберт, Хуан Антонио Самаранч – младший. И каждый раз, когда встает вопрос о выведении из олимпийской программы современного пятиборья, Принц Альберт, Хуан Антонио Самаранч & Co тут же реагируют соответствующим образом.

Кстати, Принц Альберт предоставил в своем государстве территорию для штаб–квартиры UIPM за символические деньги. Ну и допинговых скандалов в пятиборье нет.

В тяжелой атлетике же не проходит и дня, чтобы информационные агентства с разных концов мира не принесли весть о том, что пойман очередной спортсмен…

У Международной федерации тяжелой атлетики в МОК нет влиятельных людей, которые могут замолвить словечко за этот вид спорта. И если несколько боссов выскажутся за отстранение тяжелой атлетики, то все это пройдет при молчаливом согласии других.

Атака на штангистов со стороны МОК по сведениям обозревателей «АН» произойдет в самое ближайшее время, и «выбрасывание» штангистов будет поэтапным.

Сценарий, видимо, будет выглядеть так. Вначале будет анонсировано, что тяжелая атлетика временно выводится из олимпийской программы только на Игры-2020. Но к следующим играм в 2024 году вопрос возврата просто не будет поднят. Или будет представлены аргументы, при которых возврат невозможен.

Справедливости ради, заметим, что есть несколько видов спорта полностью самодостаточных, которые не рвутся в олимпийскую семью, поскольку в них крутятся громадные деньги. Это в первую очередь американский футбол и крикет.

Яркой пример, демонстрирующий прочный финансовый фундамент крикета. Права на показ второй лиги чемпионата Индии по крикету 2017 года были проданы за один миллиард (!) долларов. О таких цифрах большинство видов спорта не могут даже мечтать.

А вот еще более убийственные цифры. Права на показ высшей лиги чемпионата Индии будут проданы - смотрите «вилку» - от шести с половиной до восьми с половиной миллиардов долларов! В настоящее время идет торговля.

Понятно, что МОК с удовольствием включит крикет в официальную олимпийскую программу. Но вот незадача. Международное объединение крикета против этого. Поскольку предстоит выполнить множество формальностей и подчиняться жестким правилам.





Новый президент старой команды

Совсем недавно состоялись выборы президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). До нынешнего года в течение шести лет руководителем Федерации тяжелой атлетики России был известный штангист, двукратный вице–чемпион Олимпийских игр 1992 и 1996 годов, двукратный чемпион мира и Европы Сергей Сырцов. Атлет, вне всякого сомнения, блестящий.

Но вот когда надо было проявить себя в тяжелых условиях, в роли кризисного менеджера, Сырцову это оказалось не под силу. В последние годы своего правления он не сумел вывести российскую тяжелую атлетику из кризиса. И это привело к тому, что нашу сборную отстранили от участия в Играх в Рио.

Международная федерация тяжелой атлетики очень критично отнеслась к тому, что Сергея Сырцова назначили 18 июня 2016 года на пост председателя антидопинговой комиссии Европейской федерации тяжелой атлетики.

В антидопинговую комиссию кроме Сырцова вошли эстонец Ян Таалтс и молдаванин Антонио Конфлитти. До этого Сырцов был, кстати, избран первым вице-президентом Европейской федерации тяжелой атлетики.

В конце концов Сырцов стал персоной нон–грата в IWF. Становилось ясно, что он не может пролонгировать свое присутствие на прежней должности. На выборах в президенты ФТАР Сырцов снял свою кандидатуру. Делегаты избрали новым президентом Максима Агапитова, который ранее работал в прежней федерации вместе с Сырцовым. Как на все это будут смотреть руководители IWF?

По информации «АН» там считают так: президент новый, но из старой команды. И он будет продолжать ту же политику, какая была и ранее. А, значит, и нет оснований для амнистии.

Максим Агапитов в срочном порядке стал встречаться с руководителями Международной и региональных федераций тяжелой атлетики. Но изменится ли ситуация принципиально?

Вот мнение экс-тренер сборной России по тяжелой атлетике легендарного штангиста Давида Ригерта:

- Лучше не станет! Очень вероятно, что избранный глава федерации будет занимать эту должность временно. Посмотрим, что будет через пару-тройку месяцев. Мое личное мнение: Агапитов - не лучший вариант. Прежде всего, он должен навести порядок внутри федерации, управленческий кризис там очевидный. Посмотрим, удастся ли ему с ним справиться. Честно говоря, не верится

Председатель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Еремин после избрания на пост президента Максима Агапитова сообщил, что направил во ФТАР официальное письмо о своем решении покинуть свой пост.





Федерация сдаст Россию, Турцию, Болгарию и других

На днях было анонсировано, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще раз изучат ситуацию с большим количеством положительных допинг - проб у российских тяжелоатлетов, выступавших на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов.

Об этом сообщил президент МОКа Томас Бах на пресс-конференции после заседания исполкома организации в Лозанне.

Напомним, что уже несколько российских атлетов были лишены своих медалей по итогам перепроверки их допинг-проб.

- Вместе с WADA и федерациями мы осуществили предолимпийскую антидопинговую программу, - заявил Бах. - Первые исследования по итогам проведения повторных анализов допинг-проб россиян уже вызывают сомнения. Особенно это касается тяжелоатлетов. Совместно с WADA нам нужно еще раз изучить этот вопрос.

Кстати, 26 января будущего года в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) будет рассмотрено дело Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) против Международной федерации тяжелой атлетики. Подробности иска не разглашаются. Ранее IWF приостановила членство ФТАР, вследствие чего россияне пропустили Олимпиаду-2016, а также не смогли получить допуск к другим международным соревнованиям.

Кроме России отстранены или «висят на флажке» еще несколько федераций, в том числе Белоруссия, Казахстан, Турция, Украина. Есть определенные сложности и у Китая.

В отличие от легкой атлетики, где мы находимся в одиночестве, в тяжелой атлетике стран, которых могут отстранить, много. И МОК непрерывно акцентирует все эти вопросы к IWF.





Что будет делать IWF?

В мае в Бангкоке пройдет отчетно -выборная конференция Международной Федерации тяжелой атлетики. У обозревателей "АН" есть инсайдерская информация.

Действующий президент федерации венгр Тамаш Аян начинает серьезную работу, чтобы остаться на своем посту и постараться сохранить тяжелую атлетику в олимпийской программе. Аян - опытный политический стратег. Доктор политических наук, более 45 лет в авангарде мирового спорта. Долгое время, с 1975-го по 2000 год, он был генеральным секретарем IWF, а в 2000-м возглавил организацию.

Аян специально проводит эту конференцию в Азии. И собирается заручиться голосами выборщиков из этого региона. Ведь именно здесь самое большое количество стран, которое входит в Международную федерацию тяжелой атлетики.

Но по нашей информации, он уже сейчас прорабатывает и другой вариант, согласно которому выдвинет вперед своего родственника Аттилу Адамфи, который женат на его дочери. Адамфи один из самых влиятельных людей Международной Федерации тяжелой атлетики. Он - директор по всем спортивным соревнованиям.

На этом же конгрессе под диктовку Аяна временно будут исключены из Международной Федерации тяжелой атлетики и отстранены от участия во всех соревнованиях под ее эгидой Россия, а также Болгария, Казахстан, Турция, и,возможно, Белоруссия. Страны, которые берут очень много медалей и входят в число фаворитов.

После этого Аян побежит в МОК и повинится. Вот, мы боремся с допингом, отстранили страны, которые больше всего замешаны в допинговых скандалах. Причем независимо от их успехов. И я сам решил уйти с поста президента, так как понимаю всю свою ответственность борьбы с допингом. Отметим, что Китай, который тоже очень много «накосячил» в допинговых делах, трогать не будут как одного из лидеров азиатского региона.

Далее в планах венгра следующее: тяжёлую атлетику оставляют в олимпийской программе. А дуэт Аян - Адамфи продолжает рулить в тяжелой атлетике. Правда, теперь это будет дуэт Адамфи - Аян.

Но вот удастся ли ему подобными трюками и жертвами крупных федераций отстоять тяжелую атлетику в официальной программе Летних Олимпийских игр? Это очень–очень большой вопрос. И, скорее всего, ответ будет отрицательным. Тем не менее, как говорят в Одессе, «будем поглядеть».

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