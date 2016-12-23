СРОЧНО
|12:09  Житель Москвы заставил непослушного племянника рыть себе могилу |11:45  В Подмосковье продавец пиццерии избила клиентов |11:20  Москвич в порыве ревности сжёг семью, а затем себя |11:03  Россия "потеряла" Кубок мира по биатлону |10:57  В Москве украинец убил себя перед камерами видеонаблюдения |10:36  Гражданина Японии убили в Москве |10:34  WADA и МОК сбросят штангу на помост |10:11  Экскаватор насмерть раздавил жительницу Ярославля |09:52  В Москве поезд протаранил и протащил по рельсам «легковушку» |09:16  На Чукотке вынужденную посадку совершил вертолет Ми-8 |08:46  Госдеп ответил на слова Путина о военной мощи России |22.12 22:48  Трамп заявил, что Америка должна нарастить свой ядерный потенциал |22.12 21:23  Россия отказалась проводить Кубок мира по биатлону |22.12 21:05  Россию лишили права провести Кубок мира по конькобежному спорту |22.12 20:45  Дочь Дональда Трампа пострадала за отца |22.12 20:07  Чемпионат по фигурному катанию открыли живые пингвины |22.12 19:07  У российской энергетики 4 проблемы, и Дмитрий Медведев их назвал |22.12 17:37  В Африке крокодил съел трех братьев, которые хотели его изнасиловать |22.12 16:56  Россия заплатит Боснии и Герцеговине 125 миллионов долларов |22.12 16:10  Один из киевских райсудов постановил обыскать Путина |22.12 15:48  Скончался внук Сталина |22.12 15:01  Четверо детей обнаружены замерзающими в сарае в цыганском таборе |22.12 14:26  Опубликовано видео взрыва в метро “Коломенская” (ВИДЕО) |22.12 13:27  Знаменитый певец помог утихомирить дебошира в самолете |22.12 12:48  Кандидат в президенты Франции заявила о желании отменить антироссийские санкции |22.12 12:27  В Пензе на помойку выбросили живого крокодила |22.12 11:36  Вавжик подтвердил информацию о своём бое с Уордом |22.12 11:17  Число погибших от отравления “Боярышником” превысило 70 человек |22.12 10:43  Названа предварительная причина взрыва в московской подземке |22.12 10:13  В переходе у станции московского метро прогремел взрыв

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//Наши опросы:

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Спорт

WADA и МОК сбросят штангу на помост

23 декабря 2016, 10:34 [«АН-онлайн», Олег ГОВОРОВ, Александр ЛЮБИМОВ ]

WADA и МОК сбросят штангу на помост
фото: globallookpress.com

По имеющейся у «Аргументов недели» информации, Всемирное антидопинговое Агентство (WADA) в самое ближайшее время начнет серьезную атаку на тяжёлую атлетику. Подчеркнем, речь идёт не только и не столько о том, чтобы полностью дискредитировать российских штангистов, а вообще об исключении этого вида спорта из программы Олимпийских игр!  
  

Все начиналось с велосипеда, плавания и легкой атлетики  

Но вначале сделаем небольшой экскурс в историю. Несколько лет назад WADA атаковало весь велосипедный спорт, и в первую очередь гонки на шоссе. Все это завершилось сенсационным разоблачением многократного победителя многодневки «Тур де Франс» и чемпиона мира в групповой гонке на шоссе американца Лэнса Армстронга. Некогда легендарный гонщик лишился всех своих титулов.

Чуть позже WADA «покусало» плавание. Но «укусы» были несильными. То ли  Агентству этот вид спорта был не сильно интересен, то ли «рыли» не очень глубоко. Но вскоре плавательный вопрос был закрыт. Хотя обозреватели «АН» уверены - он может быть поднят в любой момент.

Затем WADA занялось разоблачением легкой атлетики. Бегунам, прыгунам, толкателям, метателям, и, особенно ходокам пришлось очень и очень не сладко. Сильнее всего WADA потрепало ходоков, которых было дисквалифицировано очень много. Причем, в первую очередь это касается, к сожалению, российских атлетов. Хотя справедливости следует отметить, что сильно досталось «на орехи» и представителям других стран.

В конце концов встал вопрос об участии на Летних Олимпийских играх в Рио двух национальных легкоатлетических сборных: России и Кении. Не самых слабых, согласитесь. Кенийская команда в самый последний момент каким - то чудом сумела избежать крупных неприятностей. Для россиян же, как известно, всё завершилось куда более трагично. Их не допустили на Олимпиаду в Бразилию. В Рио выступила лишь одна наша спортсменка – прыгунья в длину Дарья Клишина.

А вообще вся история «наезда» на легкую атлетику закончилось тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики была временно отстранена, все наши легкоатлеты в данный момент не участвуют в международных соревнованиях, а у России отобрали проведение молодежного чемпионата мира в Казани. Как долго это будет продолжаться, пока не знает никто. Вспомним, однако, известную поговорку – нет ничего более постоянного, чем временное. 

МОК И WADA давно точат зуб

К тяжелой атлетике Международный олимпийский комитет  (МОК) и его детище WADA «подбирались» уже давно.

Один из авторов материала профессионально занимается вопросами статистики, главным образом в индивидуальных видах спорта.  И вот, что интересно: тяжелая атлетика – единственный вид, в котором официально фиксируются мировые рекорды лишь на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы. Иногда Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) делает исключения для суперпрестижных международных соревнований. В качестве последней категории приведем турнир Кубок Президента Российской Федерации.  Рекорды, показанные в национальных чемпионатах и Кубках, официально не фиксируются.  

В других видах спорта такого нет. При соответствующей процедуре результат может стать официальным рекордом мира. К примеру, 8 августа 2003 года в Туле на чемпионате России авторы материала стали свидетелями бега Юлии Печенкиной на дистанции 400 метров с барьерами. Юлия финишировала через 52,34 сек. Это время было признано Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) как высшее достижение планеты. Кстати, этот показатель до сих пор является действующим официальным рекордом мира.    

Почему такие разные правила? Дело в том, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) , Европейская федерация тяжелой атлетики (EAF) и другие континентальные федерации негласно, между строк дают понять: в тяжелой атлетике очень большое количество атлетов получают красные и желтые карточки, проваливают тесты на допинг. Поэтому, что бы было меньше проблем, они страхуются. Кстати, в тяжелой атлетике есть даже такие термины: «результат, показанный на внутренних соревнованиях», и «результат, показанный на Олимпиадах, чемпионатах мира и континентальных первенствах».

Все это очень давно не нравилось ни МОК, ни WADA.

Козыри современного пятиборья и крикета

За то, что тяжелая атлетика будет «выброшена» из программы, говорят много факторов.  Напомним, что попасть в программу Олимпийских игр мечтают многие виды спорта. Они стоят в длинной очереди и ждут своего часа. Вернее своего четырехлетия. Каждый из видов будет готовить яркие презентации и приводить тысячи аргументов и фактов, чтобы попасть в программу.  МОК уже  «вставил» в олимпийскую программу Игр-2020 новые виды спорта. Но заявка и программа  не резиновая. Уже возник вопрос, кого бы убрать. И самым лучшим вариантом для МОК будет отодвинуть тяжелую атлетику. Поскольку они не учитывают опыт других видов спорта.  Например, современное пятиборье уже несколько раз стояло в листе ожидания «на вылет». Но они предъявляли МОК как минимум два серьезных аргумента.

Первый – Международный союз современного пятиборья (UIPM) молниеносно реагирует на все новые веяния. И подправляет свою  программу. Многие шутят: «Пятиборье стало суперсовременным. Потому что изменения в программе происходят чуть ли не каждый год».

Второй аргумент – в руководящий состав UIPM входят несколько высокопоставленных персон, которые также являются и членами МОК. К примеру, глава Монако Принц Альберт, Хуан Антонио Самаранчмладший. И каждый раз, когда встает вопрос о выведении из олимпийской программы современного пятиборья, Принц Альберт, Хуан Антонио Самаранч & Co тут же реагируют соответствующим образом.

Кстати, Принц Альберт предоставил в своем государстве территорию для штаб–квартиры UIPM за символические деньги. Ну и допинговых скандалов в пятиборье  нет.

В тяжелой атлетике же не проходит и дня, чтобы информационные агентства с разных концов мира не принесли весть о том, что пойман очередной спортсмен…

У Международной федерации тяжелой атлетики в МОК нет влиятельных людей, которые могут замолвить словечко за этот вид спорта. И если несколько боссов  выскажутся за отстранение тяжелой атлетики, то все это пройдет при молчаливом согласии других.

Атака на штангистов со стороны МОК по сведениям обозревателей «АН» произойдет в самое ближайшее время, и «выбрасывание» штангистов будет поэтапным.

Сценарий, видимо, будет выглядеть так. Вначале будет анонсировано, что тяжелая атлетика временно выводится из олимпийской программы только на Игры-2020. Но к следующим играм в 2024 году вопрос возврата просто не будет поднят. Или будет представлены аргументы, при которых возврат невозможен.

Справедливости ради, заметим, что есть несколько видов спорта полностью самодостаточных, которые не рвутся в олимпийскую семью, поскольку в них крутятся громадные деньги. Это в первую очередь американский футбол и крикет.

Яркой пример, демонстрирующий прочный финансовый фундамент крикета. Права на показ второй лиги чемпионата Индии по крикету 2017 года были проданы за один миллиард (!) долларов. О таких цифрах большинство видов спорта не могут даже мечтать.

А вот еще более убийственные цифры. Права на показ высшей лиги чемпионата Индии будут проданы - смотрите «вилку» - от шести с половиной до восьми с половиной миллиардов долларов! В настоящее время идет торговля.

Понятно, что МОК с удовольствием включит крикет в официальную олимпийскую программу. Но вот незадача. Международное объединение крикета против этого.  Поскольку предстоит выполнить множество  формальностей и подчиняться жестким правилам. 

Новый президент старой команды

Совсем недавно состоялись выборы президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).  До нынешнего года в течение шести лет руководителем Федерации тяжелой атлетики России был известный штангист, двукратный вице–чемпион Олимпийских игр 1992 и 1996 годов, двукратный чемпион мира и Европы Сергей Сырцов. Атлет, вне всякого сомнения, блестящий.

Но вот когда надо было проявить себя в тяжелых условиях, в роли  кризисного менеджера, Сырцову это оказалось не под силу. В последние годы своего правления он не сумел вывести российскую тяжелую атлетику из кризиса. И это привело к тому, что нашу сборную отстранили от участия в Играх в Рио.

Международная федерация тяжелой атлетики очень критично отнеслась к тому, что Сергея Сырцова назначили 18 июня 2016 года на пост председателя антидопинговой комиссии Европейской федерации тяжелой атлетики.

В антидопинговую комиссию кроме Сырцова вошли эстонец Ян Таалтс и молдаванин Антонио Конфлитти. До этого Сырцов был, кстати, избран первым вице-президентом Европейской федерации тяжелой атлетики.

В конце концов Сырцов стал персоной нон–грата в IWF. Становилось ясно, что он не может пролонгировать свое присутствие на прежней должности. На выборах в президенты ФТАР Сырцов снял свою кандидатуру. Делегаты избрали новым президентом Максима Агапитова, который ранее работал в прежней федерации вместе с Сырцовым. Как на все это будут смотреть руководители IWF?

По информации «АН» там считают так:  президент новый, но из старой команды. И он будет продолжать ту же политику, какая была и ранее. А, значит, и нет оснований для амнистии.

Максим Агапитов в срочном порядке стал встречаться с руководителями Международной и региональных федераций тяжелой атлетики. Но изменится ли ситуация принципиально?

Вот мнение экс-тренер сборной России по тяжелой атлетике легендарного штангиста Давида Ригерта:

- Лучше не станет! Очень вероятно, что избранный глава федерации будет занимать эту должность временно. Посмотрим, что будет через пару-тройку месяцев. Мое личное мнение: Агапитов -  не лучший вариант. Прежде всего, он должен навести порядок внутри федерации, управленческий кризис там очевидный. Посмотрим, удастся ли ему с ним справиться. Честно говоря, не верится

Председатель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Еремин после избрания на пост президента Максима Агапитова сообщил, что направил во ФТАР официальное письмо о своем решении покинуть свой пост. 

Федерация сдаст Россию, Турцию, Болгарию и других

На днях было анонсировано, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще раз изучат ситуацию с большим количеством положительных допинг - проб у российских тяжелоатлетов, выступавших на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов.

Об этом сообщил президент МОКа Томас Бах на пресс-конференции после заседания исполкома организации в Лозанне.

Напомним, что уже несколько российских атлетов были лишены своих медалей по итогам перепроверки их допинг-проб.

- Вместе с WADA и федерациями мы осуществили предолимпийскую антидопинговую программу, - заявил Бах. - Первые исследования по итогам проведения повторных анализов допинг-проб россиян уже вызывают сомнения. Особенно это касается тяжелоатлетов. Совместно с WADA нам нужно еще раз изучить этот вопрос.

Кстати, 26 января будущего года в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) будет рассмотрено дело Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) против Международной федерации тяжелой атлетики. Подробности иска не разглашаются. Ранее IWF приостановила членство ФТАР, вследствие чего россияне пропустили Олимпиаду-2016, а также не смогли получить допуск к другим международным соревнованиям.

Кроме России отстранены или «висят на флажке» еще несколько федераций, в том числе Белоруссия, Казахстан, Турция, Украина. Есть определенные сложности и у Китая.

В отличие от легкой атлетики, где мы находимся в одиночестве, в тяжелой атлетике стран, которых могут отстранить, много. И МОК непрерывно акцентирует все эти вопросы к IWF. 

Что будет делать IWF?

 В мае в Бангкоке пройдет отчетно -выборная конференция Международной Федерации тяжелой атлетики. У обозревателей "АН" есть инсайдерская информация.

Действующий президент федерации  венгр Тамаш Аян начинает серьезную работу, чтобы остаться на своем посту и постараться сохранить тяжелую атлетику в олимпийской программе. Аян  - опытный политический стратег. Доктор политических наук, более 45 лет в авангарде мирового спорта. Долгое время, с 1975-го по 2000 год, он был генеральным секретарем IWF, а в 2000-м  возглавил организацию.

Аян специально проводит эту конференцию в Азии. И собирается заручиться голосами выборщиков из этого региона. Ведь именно здесь  самое большое количество стран, которое входит в Международную федерацию тяжелой атлетики.

Но по нашей информации, он уже сейчас прорабатывает и другой вариант, согласно которому выдвинет вперед своего родственника Аттилу Адамфи, который женат на его дочери. Адамфи один из самых влиятельных людей Международной Федерации тяжелой атлетики. Он - директор по всем спортивным соревнованиям. 

На этом же конгрессе под диктовку Аяна временно будут исключены из Международной Федерации тяжелой атлетики и отстранены от участия во всех соревнованиях под ее эгидой Россия, а также Болгария, Казахстан, Турция, и,возможно, Белоруссия. Страны, которые берут очень много медалей и входят в число фаворитов.

После этого Аян побежит в МОК и повинится. Вот, мы боремся с допингом, отстранили страны, которые больше всего замешаны в допинговых скандалах. Причем независимо от их успехов. И я сам решил уйти с поста президента, так как понимаю всю свою ответственность борьбы с допингом. Отметим, что Китай, который тоже очень много «накосячил» в допинговых делах, трогать не будут как одного из лидеров азиатского региона.

Далее в планах венгра следующее: тяжёлую атлетику оставляют в олимпийской программе. А дуэт Аян - Адамфи продолжает рулить в тяжелой атлетике. Правда, теперь это будет дуэт Адамфи - Аян.    

Но вот удастся ли ему подобными трюками и жертвами крупных федераций  отстоять тяжелую атлетику в официальной программе Летних Олимпийских игр? Это очень–очень большой вопрос. И, скорее всего, ответ будет отрицательным.  Тем не менее, как говорят в Одессе, «будем поглядеть».

Читайте также:

Другие новости спорта

См. все новости дня

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

Первая жертва гриппа: в больнице умер москвич

Первая жертва гриппа: в больнице умер москвич

По словам врачей, пациента доставили в медицинское учреждение в очень тяжелом состоянии. Доктора попытались спасти мужчине жизнь, однако было уже слишком поздно. Москвич, заболевший гриппом, скончался.

//Общество

ВКС РФ получили на вооружение четыре бомбардировщика Су-34

ВКС РФ получили на вооружение четыре бомбардировщика Су-34

Воздушно-космические силы РФ получили на вооружение бомбардировщики Су-34. Источник в силовых структурах региона отметил, что четыре самолета вылетели сегодня с аэродрома Новосибирского авиационного завода.

//Общество

В местах проведения новогодних гуляний в Москве запретят продажу спиртного

В местах проведения новогодних гуляний в Москве запретят продажу спиртного

На всех московских площадках, где в этом году будут проходить массовые новогодние гуляния, запретят продажу алкоголя. Уточняется, что нельзя будет купить даже слабоалкогольные напитки и пиво.

//Культура

Прощание с артистом Вячеславом Шалевичем началось в Москве

Прощание с артистом Вячеславом Шалевичем началось в Москве

Утром в пятницу, 23 декабря, в Государственном академическом театре имени Вахтангова началось прощание с народным артистом РСФСР Вячеславом Шалевичем. Проститься с актером захотели сотни людей.

//Происшествия

В Подмосковье продавец пиццерии избила клиентов

В Подмосковье продавец пиццерии избила клиентов

Инцидент произошел в Серпухове. Молодые люди сделали заказ и стали с нетерпением его ждать. Прошло около получаса, а пиццы все не было. Когда клиенты отправились за разъяснениями, разгорелся конфликт.

//Спорт

Россия "потеряла" Кубок мира по биатлону

Россия "потеряла" Кубок мира по биатлону

В минувший четверг в рамках заседания Международного союза биатлонистов было принято решение открыть официальное расследование в отношении 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга.

//Спорт

WADA и МОК сбросят штангу на помост

WADA и МОК сбросят штангу на помост

По имеющейся у «Аргументов недели» информации, Всемирное антидопинговое Агентство (WADA) в ближайшее время начнет атаку на тяжёлую атлетику. Речь идёт об исключении этого вида спорта из программы Олимпийских игр.

//Наука

Ученые: определенные морепродукты значительно продлевают жизнь

Ученые: определенные морепродукты значительно продлевают жизнь

Ученые из Гарвардского университета провели исследование и выяснили, что морепродукты в значительной мере продлевают жизнь. В эксперименте, который длился 15 лет, приняли участие несколько тысяч человек.

//Шоу-бизнес

Сергей Лазарев заявил, что уже два года является счастливым отцом

Сергей Лазарев заявил, что уже два года является счастливым отцом

Сегодня стало известно, что у знаменитого российского певца, участника "Евровидения" Сергея Лазарева более двух лет назад родился сын. Все это время артист тщательно скрывал мальчика от публики.

//В мире

Сергей Шойгу заявил, что Алеппо освобожден

Сергей Шойгу заявил, что Алеппо освобожден

В пятницу, 23 декабря, глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным объявил, что сирийский город Алеппо сейчас полностью освобожден.

//Происшествия

Житель Москвы заставил непослушного племянника рыть себе могилу

Житель Москвы заставил непослушного племянника рыть себе могилу

Житель Новой Москвы разозлился на своего маленького племянника за непослушание, избил его, а затем заставил рыть могилу. Мужчина воспитывает 12-летнего мальчика вместе со своей разведенной сестрой.

//Новости ADWILE

//Общество

Британка не выходит на улицу из-за аллергии на Wi-Fi

Британка не выходит на улицу из-за аллергии на Wi-Fi

Если же она все-таки вынуждена покинуть дом, то надевает на голову специальный защитный шлем. Женщина страдает аллергией на электромагнитные волны. Британка рассказала, как проявляется ее болезнь.

//Наука

Рекомендация ученых: перед Новым годом откажитесь от соцсетей

Рекомендация ученых: перед Новым годом откажитесь от соцсетей

Ученые из Дании рекомендуют перед новогодними праздниками отказаться от социальных сетей. Оказалось, что они снижают чувство удовлетворенности жизнью и крайне негативно воздействуют на эмоциональное состояние.

//В мире

В Британии электронная сигарета взорвалась рядом с детской коляской

В Британии электронная сигарета взорвалась рядом с детской коляской

Инцидент произошел в одном из магазинов. Мужчина стоял рядом с детской коляской, когда в кармане его брюк взорвались батареи электронной сигареты. По словам пожарных, скорее всего, случилось короткое замыкание.

//Происшествия

Москвич в порыве ревности сжёг семью, а затем себя

Москвич в порыве ревности сжёг семью, а затем себя

Трагедия произошла в поселении Сосенском в Новой Москве. Глава семейства окатил горючим себя, а также членов своей семьи и поджег. Как сообщается, он решился на такой поступок из-за ревности.

//Происшествия

В Москве украинец убил себя перед камерами видеонаблюдения

В Москве украинец убил себя перед камерами видеонаблюдения

Ужасная трагедия произошла на северо-востоке столицы. Прямо перед камерами видеонаблюдения мужчина совершил самоубийство. Как сообщается, он приехал в Москву с Украины. Погибший оставил предсмертную записку.

//В мире

Только один из экс-лидеров США согласился присутствовать на инаугурации Трампа

Только один из экс-лидеров США согласился присутствовать на инаугурации Трампа

Согласно традиции приглашения на будущую церемонию были разосланы всем бывшим американским президентам. Однако пока свое согласие дал только один из экс-обитателей Белого дома. Остальные раздумывают.

//новости MIXADVERT.com

//Происшествия

Гражданина Японии убили в Москве

Гражданина Японии убили в Москве

Гражданина Японии убили на Тихорецком бульваре на юго-востоке Москвы. Согласно последним данным источника в правоохранительных органах столицы, трое людей напали на мужчину и жестоко избили его.

//Общество

Следствие подозревает барда Александра Новикова в мошенничестве

Следствие подозревает барда Александра Новикова в мошенничестве

Известный исполнитель песен в жанре «русский шансон» попал в поле зрения правоохранительных органов. Следствие подозревает барда Александра Новикова в мошенничестве на сумму 36 миллионов рублей.

//Происшествия

Экскаватор насмерть раздавил жительницу Ярославля

Экскаватор насмерть раздавил жительницу Ярославля

Жительница Ярославля в минувший четверг, 22 декабря, умерла страшной смертью. В Управлении МЧС по Ярославской области сообщили, что женщину случайно насмерть раздавил экскаватор марки "Hyundai".

//Шоу-бизнес

«Биртман» – это мистификация, но почему-то её любит молодежь

«Биртман» – это мистификация, но почему-то её любит молодежь

Появившись зимой 2015 года, музыкальный коллектив из Петербурга за короткое время стал чрезвычайно популярным. Музыка, напоминающая ВИА 1980-х, окунает в ностальгию и взбудораживает одновременно.

//Происшествия

В Москве поезд протаранил и протащил по рельсам «легковушку»

В Москве поезд протаранил и протащил по рельсам «легковушку»

Инцидент произошел на станции «Дубровка» МЦК. Легковой автомобиль снес ограждение и вылетел на железнодорожные пути, по которым шел состав. Машинист попытался экстренно затормозить, но ему это не удалось.

//Общество

В России прокомментировали просьбу США отменить закон «об иностранных агентах»

В России прокомментировали просьбу США отменить закон «об иностранных агентах»

Госдеп обратился к РФ с призывом. США просят Россию отказаться от закона «об иностранных агентах». Госдепартамент считает, что это мешает развитию демократических структур. Москва в недоумении.

//Новости партнеров

//Происшествия

На Чукотке вынужденную посадку совершил вертолет Ми-8

На Чукотке вынужденную посадку совершил вертолет Ми-8

На Чукотке экстренно сел вертолет Ми-8, на борту которого находились шесть человек. В управлении МЧС России по Чукотскому автономному округу отметили, что данная мера была принята из-за неисправности.

//Общество

Сеть взорвал ролик с попугаем, имитирующим звук запроса «О'кей, Google» (ВИДЕО)

Сеть взорвал ролик с попугаем, имитирующим звук запроса «О'кей, Google» (ВИДЕО)

Владельцы пернатого выложили в Сеть забавную запись, которая сразу приобрела немалую популярность. Менее чем за неделю видео посмотрели свыше пятисот тысяч раз. Попугай научился имитировать сигнал поисковика.

//Политика

Госдеп ответил на слова Путина о военной мощи России

Госдеп ответил на слова Путина о военной мощи России

Пресс-секретарь Госдепартамента Соединенных Штатов Джон Кирби не стал оценивать уровень боеспособности российской армии, а предпочел высказать мнение о профессионализме американских военнослужащих.

//В мире

Трамп поведал, кого хотел бы пригласить на церемонию инаугурации

Трамп поведал, кого хотел бы пригласить на церемонию инаугурации

Избранный президент США написал в соцсетях, каких людей он предпочел бы видеть рядом с собой в наиболее ответственную минуту своей жизни. Имеется в виду предстоящая инаугурация Дональда Трампа.

//В мире

В США строго наказали выборщиков, отказавшихся голосовать за Клинтон

В США строго наказали выборщиков, отказавшихся голосовать за Клинтон

На членов коллегии, которые осмелились ослушаться, наложили штраф. Если они его не выплатят в определенный срок, то предстанут перед судом. Последний раз подобное случалось в девятнадцатом веке.

//В мире

Зверская казнь: боевики ИГ сожгли заживо военнопленных Турции перед видеокамерой

Зверская казнь: боевики ИГ сожгли заживо военнопленных Турции перед видеокамерой

Случившееся сразу же вызвало бурю обсуждений в Сети. Подобная активность потрясенных турецких пользователей была зафиксирована в последний раз после убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре.

//В мире

Немецкая полиция предотвратила теракт в торговом центре

Немецкая полиция предотвратила теракт в торговом центре

В городе Дуйсбург задержали двух выходцев из Косово. Спецслужбы Германии подозревают их в подготовке террористического акта в одном из торговых центров. Стали известны подробности случившегося.

//В мире

Миллер: говоря об усилении ядерного потенциала США, Трамп имел в виду другое

Миллер: говоря об усилении ядерного потенциала США, Трамп имел в виду другое

Накануне одной из основных тем в СМИ стало заявление будущего американского лидера. Трамп сказал, что надо расширить ядерные возможности США. Представитель избранного президента объяснил, что имелось в виду.

//Общество

Минтруда РФ: Пенсии больше уменьшаться не будут

Минтруда РФ: Пенсии больше уменьшаться не будут

Как бы ни падал прожиточный минимум, пенсии меньше не станут. Государство заложило на социальные доплаты в 2017 году 6,4 млрд. рублей. Об этом 22 декабря заявил министр труда и социальной защиты.

//В мире

Ополченцы: военные ВСУ атакуют под действием психотропных веществ - СМИ

Ополченцы: военные ВСУ атакуют под действием психотропных веществ - СМИ

Украинских силовиков заподозрили в использовании запрещенных медицинских препаратов. По словам ополченцев, во время атак под Дебальцевом военные ВСУ употребляют психотропные вещества, чтобы не чувствовать боли.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Спортивная галерея

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры