Россию лишили права провести Кубок мира по конькобежному спорту

Рекомендации МОК работают: этап Кубка мира по конькобежному спорту перенесен из России в другую страну (она пока не называется). Так решили 22 декабря в международном союзе конькобежного спорта.

ВАДА Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным организациям ограничить контакты с Россией. МОК объявил, что продляет запрет в отношении нашей страны на проведение на ее территории международных турниров до особого распоряжения. После доклада независимой комиссии антидопингового агентстваМеждународный олимпийский комитетспортивным организациям ограничить контакты с Россией. МОК объявил, что продляет запрет в отношении нашей страны на проведение на ее территории международных турниров до особого распоряжения.

Заключительный этап мирового турнира по конькобежному спорту должен был состояться в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года.

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